    रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवकों ने दौड़ाई बोलेरो...रेलवे कर्मियों के साथ की गुंडागर्दी, RPF ने लिया एक्शन

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:14 AM (IST)

    रायबरेली के लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात कुछ युवक बोलेरो लेकर प्लेटफॉर्म पर घुस गए। वाहन का एक हिस्सा ट्रैक की ओर झुकने से अफरा-तफरी मच ग

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार की देर रात कुछ युवक बोलेरो से पहुंचे। युवक बोलेरो लेकर प्लेटफार्म पर आ गए। इस दौरान बोलेरो का एक हिस्सा ट्रैक की ओर आ गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

    रेलवे कर्मियों ने रोका तो युवक विवाद करने लगे। किसी तरह बोलेरो निकालकर फरार हो गए। स्टेशन मास्टर ने मामले की तहरीर आरपीएफ ऊंचाहार को दी है। इस पर आरपीएफ ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

    बोलेरो सवार लोग अचानक स्टेशन परिसर में पहुंचे और बिना किसी कारण के हंगामा करने लगे। देखते ही देखते वाहन को प्लेटफार्म पर चढ़ा दिया। वाहन प्लेटफार्म नंबर एक पर दौड़ाने लगे, इस दौरान वाहन का एक हिस्सा ट्रैक की ओर झुक गया।

    इसके बाद बोलेरो सवार लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बोलेरो प्लेटफार्म पर किया और फरार हो गए। स्टेशन अधीक्षक लक्ष्मणपुर इंद्र कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर रामकुमार ने मामले की लिखित शिकायत आरपीएफ ऊंचाहार से की है।

    आरपीएफ पोस्ट ऊंचाहार के प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि स्टेशन मास्टर की तहरीर पर अज्ञात बोलेरो सवार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के लिए जगतपुर थाने की पुलिस से संपर्क किया गया है। इसके आधार पर आरोपितों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा।

