रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवकों ने दौड़ाई बोलेरो...रेलवे कर्मियों के साथ की गुंडागर्दी, RPF ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार की देर रात कुछ युवक बोलेरो से पहुंचे। युवक बोलेरो लेकर प्लेटफार्म पर आ गए। इस दौरान बोलेरो का एक हिस्सा ट्रैक की ओर आ गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

रेलवे कर्मियों ने रोका तो युवक विवाद करने लगे। किसी तरह बोलेरो निकालकर फरार हो गए। स्टेशन मास्टर ने मामले की तहरीर आरपीएफ ऊंचाहार को दी है। इस पर आरपीएफ ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

बोलेरो सवार लोग अचानक स्टेशन परिसर में पहुंचे और बिना किसी कारण के हंगामा करने लगे। देखते ही देखते वाहन को प्लेटफार्म पर चढ़ा दिया। वाहन प्लेटफार्म नंबर एक पर दौड़ाने लगे, इस दौरान वाहन का एक हिस्सा ट्रैक की ओर झुक गया।