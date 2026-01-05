Language
    अमृतसर-हावड़ा मेल के AC कोच का शीशा दरका, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:17 PM (IST)

    News Article Hero Image

    अमृतसर-हावड़ा मेल के एसी कोच का दरका शीशा

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर के स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 13006 अमृतसर–हावड़ा मेल के एक एसी कोच का शीशा दरकने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय सामने आई, जब ट्रेन लखनऊ से प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी।

    ट्रेन के कोच नंबर 181633 सी के एसी कोच में लगी खिड़की के शीशे में दरार दिखाई दी, जिसे देखकर यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना रेल कर्मियों को दी। बताया गया कि घटना के समय ट्रेन अपनी सामान्य गति से चल रही थी।

    शीशा दरकने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों में कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने मामले को संज्ञान में लिया और कोच का निरीक्षण किया।

    एसी कोच में सफर कर रहे यात्रियों से भी पूछताछ की गई। आरपीएफ के वरिष्ठ सहायक मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल बीएन मिश्र का कहना है कि शीशा कैसे और किन कारणों से दरका, इसकी जांच कराई जा रही है।

