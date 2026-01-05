अमृतसर-हावड़ा मेल के AC कोच का शीशा दरका, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर के स्टेशन से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 13006 अमृतसर–हावड़ा मेल के एक एसी कोच का शीशा दरकने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय सामने आई, जब ट्रेन लखनऊ से प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी।

ट्रेन के कोच नंबर 181633 सी के एसी कोच में लगी खिड़की के शीशे में दरार दिखाई दी, जिसे देखकर यात्रियों ने तुरंत इसकी सूचना रेल कर्मियों को दी। बताया गया कि घटना के समय ट्रेन अपनी सामान्य गति से चल रही थी।

शीशा दरकने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन यात्रियों में कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने मामले को संज्ञान में लिया और कोच का निरीक्षण किया।