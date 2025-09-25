खाद्य सामग्री की जांच में काजू और मूंगफली को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, विभाग ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने काजू और मूंगफली के नमूनों को असुरक्षित पाया है जिसके चलते उन्हें खाने योग्य नहीं माना गया। विभाग अदालत में मुकदमा दर्ज कराएगा। इसके अतिरिक्त पापड़ काली मिर्च सिंघाड़ा आटा खोवा पनीर दूध और सरसों के तेल के नमूने भी अवमानक पाए गए हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। काजू और मू्ंगफली दाना की जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। दोनों जांच में अवमानक और असुरक्षित पाए गए। दोनों खाने योग्य नहीं है। विभाग की ओर से एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

गुरुबक्सगंज के पंकज गुप्ता के यहां से पांच अप्रैल को काजू का नमूना और लखनापुर के श्रवण कुमार की दुकान से मूंगफली दाना का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। इन दोनों की रिपोर्ट अवमानक और असुरक्षित आई है।