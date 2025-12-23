रायबरेली डिपो को मिली 35 नई रोडवेज बसें, दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रोडवेज डिपो को 35 नई बसों का आवंटन किया गया है। इनमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल हैं। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा।

सभी 35 बसें कानपुर की कार्यशाला में खड़ी हैं, जिन्हें चालक भेज कर रायबरेली डिपो लाया जाएगा। औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बसों को माघी पूर्णिमा से पहले रूटों पर चलाने की तैयारी है।

कई रूटों पर बसें बढ़ाई जाएंगी। इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि रायबरेली डिपो में 174 बसें संचालित हैं।

35 नई बसों के आने से स्थानीय के साथ ही लंबी दूरी के मार्गों पर भी बेहतर संचालन हो सकेगा। खासतौर पर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आसपास के जनपदों के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने की तैयारी है।

यह भी पढ़ें- रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी, 21 लाख मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला