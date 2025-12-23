Language
    रायबरेली में पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग पूरी, 21 लाख मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

    By Amit Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीक

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इस बार 21 लाख 44 हजार 942 मतदाता पंचायत चुनाव में मताधिकार का उपयोग करेंगे। जबकि पिछली बार 20 लाख 96 हजार 95 मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया था।

    पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मतदाता प्रपत्र छपने के साथ ही उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के बीच रखवा दिया गया है। मतपेटियां भी आ चुकी हैं और उन्हें राजकीय विद्यालय में बने स्टोर रूम में रखवाया गया है।

    प्रत्याशियों की जमानत राशि से लेकर प्रचार में व्यय होने वाली धनराशि की घोषणा भी हो चुकी है। 1510 बीएलओ ने मतदाता सूची बनाने का काम पूरा कर लिया है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार तीन लाख 29 हजार दो सौ 72 मतदाता बढ़े हैं।

    इस बार 21 लाख 44 हजार 942 मतदाता पंचायत चुनाव में वोट करेंगे। जिसमें 18 ब्लॉकों में ऊंचाहार में 127114, दीन शाह गौरा में 86682, छतोह में 95467, डीह में 107809, सलाेन में 177947, सरेनी में 156349, सतांव में 124945, हरचंदपुर में 114260, लालगंज में 1140089, महराजगंज में 113403, खीरों में 133616, राही में 162468, अमावां में 111943, जगतपुर में 75538, बछरावां में 126531, शिवगढ में 80877, रोहनिया में 61149 और डलमऊ में 148755 मतदाता बनाए गए है।

    सभी ब्लॉकों में लगभग छह प्रतिशत मतदाताओं में बढ़ोत्तरी हुई है। सूची का प्रकाशन बहुत जल्द हो जाएगा।



    पंचायत चुनाव का तैयारी अंतिम पायदान पर चल रही है। मतदाता सूची बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इस बार तीन लाख 29 हजार दो सौ 72 मतदाता बढ़े हैं। इस काम में 1510 बीएलओ को लगाया गया था।

                                                          विनायक शुक्ला, सहायक निर्वाचन अधिकारी रायबरेली