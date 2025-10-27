D. El. Ed Exam : प्रयागराज में दूसरे की जगह दे रहा था डीएलएड परीक्षा, पकड़ा गया युवक, सख्त कार्रवाई
प्रयागराज के अग्रसेन इंटर कालेज में डीएलएड परीक्षा के दौरान एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। जौनपुर निवासी सचिन सिंह यादव, विवेक कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। परीक्षा दो पालियों में हुई, जिसमें 725 विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। D. El. Ed Exam डीएलएड/बीटीसी परीक्षा 2025 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गईं। पहले ही दिन अग्रसेन इंटर कालेज लूकरगंज में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा युवक पकड़ा गया। उसके खिलाफ खुल्दाबाद थाने में तहरीर देकर पुलिस को सौंप दिया गया।
पकड़ा गया युवक जौनपुर निवासी है
D. El. Ed Exam डायट प्रवक्ता व पर्यवेक्षक डा. प्रसून कुमार के अनुसार जनपद के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा चल रही थी, इसी बीच सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र अग्रसेन इंटर कालेज लूकरगंज में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की प्रथम पाली/ प्रथम प्रश्न पत्र (बाल विकास) की परीक्षा में अनुक्रमांक 25113503563 के परीक्षार्थी विवेक कुमार पुत्र श्रीपाल के स्थान पर सचिन सिंह यादव पुत्र अच्छे लाल निवासी ग्राम ककोहिया, पोस्ट रीठी, जिला जौनपुर परीक्षा दे रहा है।
प्रपत्र मेल नहीं खाए तो पर्यवेक्षकों को सूचित किया
D. El. Ed Exam परीक्षा शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही कक्ष निरीक्षक राम कृष्ण द्विवेदी व शशि प्रकाश श्रीवास्तव ने अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थी का सत्यापन किया, जब प्रपत्र मेल नहीं खाए तो यह सूचना पर्यवेक्षकों को दी गई। इस पर डा. प्रसून के साथ प्रवक्ता रीना यादव ने वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी ली।
केंद्र व्यवस्थापक ने खुल्दाबाद थाने में दी तहरीर
D. El. Ed Exam मामले की जानकारी उप शिक्षा निदेशक डायट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप को दी गई। उनके निर्देश पर केंद्र व्यवस्थापक आद्या प्रसाद मिश्र ने खुल्दाबाद थाने में घटना की तहरीर दी। इसके बाद सचिन सिंह यादव को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
725 विद्यार्थियों ने छोड़ी डीएलएड /बीटीसी परीक्षा
डीएलएड /बीटीसी वर्ष 2025 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जनपद के 16 केंद्रों पर सोमवार से शुरू हो गई। दो पालियों में परीक्षा कराई गई। पहली पाली प्रातः दस से 12 बजे के के बीच रही। इसमें 5773 पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष 5334 छात्र छात्राएं उपस्थित हुईं। 439 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच हुई। कुल 4908 परीक्षार्थी पंजीकृत रहे। इसमें 4622 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 286 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो पर्यवेक्षक नियुक्त रहे
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी। इसमें एक प्रवक्ता डायट प्रयागराज से तथा एक राजकीय इंटर कालेजो से लगाए गए थे। नवीन व्यवस्था के अनुसार केंद्र को उपलब्ध कराए गए प्रश्नपत्र के बंडल को सर्वप्रथम केंद्र व्यवस्थापक व पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर से खोला गया। 30-30 प्रश्नपत्रों के सील बंद पैकेट भेजे गए थे। इन्हें सीधे परीक्षा कक्षा में परीक्षार्थियों के सामने खोला गया।
तीन सचल दल सक्रिय थे
इस पर कक्ष निरीक्षक के साथ एक परीक्षार्थी के भी अनुक्रमांक और हस्ताक्षर कराए गए। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य डायट, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व एसोसिएट जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तीन सचल दल भी बनाए गए थे। उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डायट ने दोनों पालियों में दो-दो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।