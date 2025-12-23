UP Weather Update: प्रयागराज में शीतलहर का अलर्ट! 3 दिन बाद और कड़ाके की ठंड, सतर्क रहने की सलाह
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है। शनिवार से शीतलहर का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब भीषण ठंड का दौर बस कुछ दिन दूर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 दिसंबर से प्रयागराज में प्रचंड शीतलहर की शुरुआत हो सकती है। मंगलवार को शहर का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह करीब 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दृश्यता कम रही और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।
भीषण ठंड अब बस तीन दिन दूर, शनिवार से शुरू होगा प्रचंड शीतलहर का दौर
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान भी गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इससे सुबह और शाम के समय गलन और ठिठुरन और बढ़ेगी। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह ठंड चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले पांच दिनों से सुबह के समय आर्द्रता लगातार 100 प्रतिशत बनी हुई है। सुबह के समय कोहरा पड़ रहा है।
मौसम विभाग का है ये कहना
मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार दोपहर बाद में धूप खिलने के आसार हैं। हालांकि यह राहत अस्थायी होगी, क्योंकि साफ मौसम के कारण रात में तेजी से तापमान गिरने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 27 दिसंबर के बाद शीतलहर का प्रभाव तेज होगा और सुबह-शाम के समय गलन चरम पर पहुंच सकती है।
