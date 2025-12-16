SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स के सत्यापन को आज से महाभियान शुरू है, बूथों पर रहेंगे बीएलओ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में अब तक लगभग 11 लाख 90 हजार अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट (एएसडी) मतदाता चिन्हित हुए हैं। यह संख्या जिले के कुल 46 लाख 92 हजार मतदाताओं का 25.3 प्रतिशत है।

SIR in Prayagraj शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 42.7 फीसद एएसडी वोटर्स हैं तो शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 34.3 और शहर पश्चिम क्षेत्र में 30.8 प्रतिशत ऐसे मतदाता हैं। एएसडी वोटर्स की संख्या ज्यादा होने पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पुन: सत्यापन कराने के साथ ही रोलबैक कराने के निर्देश दिए हैं।

SIR in Prayagraj इसके तहत ही आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक व केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेवी नागा सुब्रमण्यम और जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर मंगलवार से तीन दिनों तक महाभियान चलाने के लिए निर्देश दिए। तीनों दिन सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बीएलओ बूथों पर रहेंगे और एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन का कार्य करेंगे।

खास बातें - 3 दिन तक जिले के सभी बूथों पर चलेगा महाभियान, सुबह से शाम तक होगा सत्यापन कार्य - 25 प्रतिशत से ज्यादा एएसडी वोटर वाले गांवों में चौपाल, बैठक व मुनादी कराकर होगी तलाश SIR in Prayagraj विशेष रोल प्रेक्षक ने कहा कि एसआइआर अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित एवं विसंगतियों से मुक्त बनाना है, जिसमें पात्र मतदाताओं का नाम अवश्य शामिल हो। इसमें दलों के प्रतिनिधियों की विशेष भूमिका है। बीएलओ ने मतदाताओं की एएसडी लिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ मतदाता अनट्रेसेबल है, जिन्हें ढूंढने में बीएलए का रोल अब और महत्वपूर्ण हो गया है। जो बीएलए कम सक्रिय हों तो उनके स्थान पर दूसरे को नियुक्त करें।

SIR in Prayagraj एएसडी मतदाताओं को ट्रेस करने के लिए नगर निगम व जलकल के कर्मचारियों का सहयोग लेने को कह। जिन गांवों में 25 प्रतिशत से ज्यादा एएसडी वोटर हैं, वहां चौपाल, सामूहिक बैठक, मुनादी एवं प्रचार-प्रसार कराकर तलाश करने के निर्देश दिए।

डीएम ने बताया कि जनपद में कुल 4713 बीएलओ हैं। डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। जिन बूथों पर 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त बीएलए की बीएलओ के साथ बैठक कराई जा रही है। एएसडी सूची को दलों के प्रतिनिधियों एवं बीएलए से साझा किया गया है। बूथों पर भी चस्पा है।

एएसडी मतदाताओं की सर्चेबल फार्मेट पर तैयार सूची को प्रयागराज की वेबसाइट-https://prayagraj.nic.in पर अपलोड किया गया है। जिनका नाम एएसडी लिस्ट में गलत चिन्हित है तो वह बीएलओ-ईआरओ से संपर्क कर रोलबैक करा सकता है। मंगलवार से तीन दिनी महाभियान में एएसडी वोटर्स पर विशेष फोकस कर उन्हें ढूंढने का प्रयास होगा। बीएलओ के पास फार्म-6 उपलब्ध है, जिनका नाम सूची में नहीं है तो वह फार्म-6 भरें। विशेष रोल प्रेक्षक व डीएम ने मेरी लूकस स्कूल, महर्षि वाल्मीकि इंटर कालेज, शिवचरणदास कन्हैयालाल इंटर कालेज एवं दौलत हुसैन इंटर कालेज के बूथों का भ्रमण किया।