    प्रयागराज गोलीकांड में नया मोड़, गोली लगने से घायल युवक के पिता, बहन और भांजी गायब, घर में खून से सना मिला शाल

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:04 PM (IST)

    प्रयागराज के मऊआइमा में जमीन विवाद में युवक को गोली लगने के बाद उसके पिता, बहन और भांजी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है ...और पढ़ें

    प्रयागराज के मऊआइमा में गोलीकांड के बाद युवक के लापता परिवार के सदस्यों की तलाश व जांच-पड़ताल करते एसीपी फूलपुर विवेक यादव व फोर्स। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के मऊआइमा थाना क्षेत्र के बिसानी उर्फ शिकोहाबाद मजरा लोकापुर गांव में जमीन के विवाद में युवक को गोली मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब युवक के पिता, बहन और भांजी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई हैं। घर के भीतर खून से सनी शाल पुलिस को मिली है। तीनों की गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस रेलवे लाइन, खेतों समेत अन्य जगहों पर उनकी तलाश कर रही है। डाग स्क्वायड के साथ ही ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है।

    हरिसेनगंज प्रतिनिधि के अनुसार मऊआइमा थानांतर्गत बिसानी उर्फ शिकोहाबाद मजरा लोकापुर गांव निवासी राम सिंह के दो पुत्र व तीन पुत्रियां हैं। राम सिंह ने अपने छोटे पुत्र मुकुंद लाल को चार बीघा से अधिक जमीन का दान पत्र बैनामा कर दिया था। इसे लेकर बड़ा पुत्र मुकेश आक्रोशित हो गया था। कई बार वह इसे लेकर विवाद भी कर चुका था। वह मुकुंद लाल से जमीन बांटने की बात कहता था।

    शनिवार दोपहर मुकुंद लाल गांव स्थित किराने की दुकान पर बाइक लेकर कुछ सामान खरीदने गया था। वहां से वापस घर लौटते समय रास्ते में मुकेश ने उसे गोली मार दी थी। संयोग ही था कि गोली उसे नहीं लगी। गर्दन के बगल से निकल गई, लेकिन कुछ छर्रें जरूर मुकुंद को लग गए थे। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में लग गई।

    शाम को मुकुंद लाल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार व शुक्रवार को वह करनाईपुर में था। वहां वह शटरिंग का काम कर रहा है। शनिवार सुबह जब अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा था। इसके बाद उसके साथ घटना हो गई। उसके पिता राम सिंह, बहन साधना व भांजी आस्था का पता नहीं है। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची। दरवाजे पर लगे ताले तो तोड़कर भीतर दाखिल हुई ताे साधना का खून से सना शाल पड़ा था। यह देखकर पुलिस हतप्रभ रह गई।

    आसपास के लोगों से पूछा तो बताया गया कि शुक्रवार रात मुकेश अपने पिता व बहन से झगड़ा कर रहा था। चीख-पुकार की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद सन्नाटा हो गया था। सुबह जब वह सोकर उठे तो राम सिंह के घर के दरवाजे पर ताला लगा था। मुकुंद लाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए तीनों के साथ अनहोनी की आशंका जताई, जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई।

    रविवार सुबह फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। डाग स्क्वायड रेलवे लाइन के बगल बने बाईपास पुल तक जाकर रुक गया। इसके बाद पुलिस ने रेलवे लाइन व आसपास के खेतों में तीनों की तलाश शुरू की। ड्रोन कैमरे की भी मदद ली गई।

    थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तीनों की तलाश की जा रही है। आराेपित मुकेश की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है। उसके पकड़े जाने के बाद सारी बातें सामने आएंगी।