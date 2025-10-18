VHP Dharma Raksha Abhiyan : विहिप का मतांतरण-गोहत्या से निपटने की तैयारी, 10 लाख परिवारों को धर्मरक्षा का पाठ पढ़ाएंगे

अमलेन्दु त्रिपाठी, प्रयागराज। विश्व हिंदू परिषद (VHP) की काशी प्रांत इकाई हिंदू समाज के समक्ष खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन को सशक्त करने में जुटी है। जहां संगठन सक्रिय नहीं है, वहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की पहुंच बनाने का प्रयास है। इसके लिए काशी प्रांत के सभी जिलों में करीब दस लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लव जिहाद, मंदिर भूमि पर कब्जा से निपटने की तैयारी वहां आम जन से संवाद कर समाज की चुनौतियों जैसे मतांतरण, लव जिहाद, गोहत्या, मंदिर की जमीनों पर कब्जे के साथ समाज को तोड़ने जैसे विषय को उठाते हुए आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। यह सहयोग स्वेच्छा पर होगा लेकिन आग्रह होगा कि अधिक से अधिक मदद मिले। यह भी बताया जाएगा कि दूसरे समुदाय के लोग विदेशों से किस तरह धन जुटाकर हमारे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी की आवश्यकता है। संगठन की ओर से चलाए जाने वाले विभिन्न आयामों की भी जानकारी दी जाएगी।

पांच अक्टूबर से पांच नवंबर तक अभियान विहिप काशी प्रांत के संगठन मंत्री नितिन का कहना है कि 2000 से अधिक गांव में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। शहर के मोहल्ले, कस्बे में भी गृह संपर्क किया जाएगा। यह अभियान पांच अक्टूबर से पांच नवंबर तक चलेगा। वर्ष में एक बार संगठन समाज से सहयोग की अपेक्षा करता है। इस अभियान के चलने से हिंदू समाज में यह भाव भी आएगा कि हमारी सहभागिता समाज के कार्यों में हो रही है।

रोजगार परक शिक्षा के लिए नर्सिंग केंद्र आदि संचालित विहिप के प्रांत अध्यक्ष केपी सिंह कहते हैं कि संगठन की ओर से जगह-जगह संस्कारशाला, गोशाला, वेद विद्यालय, नर्सिंग केंद्र के साथ रोजगार परक शिक्षा के लिए संस्थान खोले जा रहे हैं। वर्तमान में काशी प्रांत में 40 से अधिक संस्कारशाला चल रही है। कई एकल विद्यालय हैं। मतांतरण प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां पर सेवा के कार्य बढ़ाए जा रहे हैं।

संस्कारयुक्त समाज के लिए आयोजित होंगी गोष्ठियां समाज संस्कारयुक्त हो, संतों का प्रवास हो, समाज के जागरण के लिए अनेक प्रवास गोष्ठियां भी कराई जा रही हैं। कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं। पूरा समय देने वाले कार्यकर्ता संगठन के संचालन में सहयोग दे रहे हैं। इन सभी कार्यों में समाज का जुड़ाव हो इसके लिए यह धर्म रक्षा अर्पण निधि कार्यक्रम सहयोगी बनेगी।