UPPSC Recruitment Calendar : यूपीपीएससी के नये वर्ष के कैलेंडर में मिलेगी कई नई भर्तियों को जगह, कब होगा जारी?

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC Recruitment Calendar उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कैलेंडर को लेकर प्रदेशभर के प्रतियोगी अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से अटकी और प्रतीक्षित कई महत्वपूर्ण भर्तियों को इसमें स्थान मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। आयोग के इस कदम को आगामी परीक्षाओं की स्पष्ट दिशा तय करने वाला माना जा रहा है।

पीसीएस-2026 भर्ती को शामिल किया जा सकता है UPPSC Recruitment Calendar आयोग सूत्रों के अनुसार आगामी भर्ती कैलेंडर में पीसीएस-2026 भर्ती को शामिल किया जा सकता है। पिछले दो वर्षों से समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की कोई नई भर्ती नहीं आई है। वर्ष 2023 की आरओ-एआरओ भर्ती की मुख्य परीक्षा 31 जनवरी और एक फरवरी को प्रस्तावित है। दो वर्ष विलंबित इस भर्ती को लेकर आयोग पर घोषणा का दबाव है। ऐसे में वर्ष 2026 के कैलेंडर में इसे लेकर कोई ठोस संकेत जरूर दिया जाएगा।

ये भर्तियां हो सकती हैं नए कलेंडर में शामिल UPPSC Recruitment Calendar इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और स्टाफ नर्स जैसी अहम भर्तियों को भी कैलेंडर में शामिल किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 के भर्ती कैलेंडर में आयोग ने स्पष्ट किया था कि जीआइसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती संबंधित विभागों से ई-अधियाचन मिलने के बाद ही जारी की जाएगी।

खंड शिक्षाधिकारी भर्ती को लेकर उम्मीद UPPSC Recruitment Calendar जीआइसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और एलटी ग्रेड के कई विषयों की परीक्षाएं भी कराई जा चुकी हैं। ऐसे में वर्षों से लंबित खंड शिक्षाधिकारी भर्ती को लेकर नए कैलेंडर से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एलोपैथ विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती को भी स्थान मिलने की उम्मीद है।

पीसीएस मुख्य परीक्षा का बेसब्री से इंतजार UPPSC Recruitment Calendar वहीं अभ्यर्थी पीसीएस-2024 मुख्य परीक्षा के परिणाम का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि पीसीएस-2025 की मुख्य परीक्षा अभी आयोजित होनी है। इन तमाम परीक्षाओं और परिणामों के दबाव के बीच यदि आयोग पीसीएस-2026 को भी कैलेंडर में शामिल कर सकता है।