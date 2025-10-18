PCS Pre Exam Answer Sheet : पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की उत्तरकुंजी जारी, 25 अक्टूबर तक मांगी गई आपत्ति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की उत्तरकुंजी जारी कर दी है। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को दो सत्रों में आयोजित हुई थी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से उत्तरकुंजी देख सकते हैं और 25 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रारूप का पालन करना होगा, जिसमें प्रश्न संख्या और सही विकल्पों का उल्लेख करना अनिवार्य है। बिना साक्ष्य के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UPPSC PCS Pre Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2025 की उत्तरकुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह परीक्षा 12 अक्टूबर को दो सत्रों में आयोजित की गई थी।
आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी देखें
इसके सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न-पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या-2471441 एवं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न-पुस्तिका बार कोड संख्या-4471529 से संबंधित प्रश्नपत्र को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर 24 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेंगे। प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तरों को हाइलाइट व अंडरलाइन (आयताकार खाने में) कर दिया गया है। इस पर 25 अक्टूबर तक आपत्ति करने का तरीका भी बताया गया है।
ऐसे कर सकते हैं आपत्ति
प्रश्नपुस्तिका से मिलानकर प्रश्नोत्तरों के संबंध में आपत्ति होने पर प्रश्नपुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या एवं उसी अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख कर निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों यथा-a,b,c,d भी लिखना होगा।
आयोग का निर्देश
आयोग ने कहा है कि यदि अभ्यर्थी को प्रश्नोत्तरों में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो उस संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्यतः सामान्य अध्ययन प्रथम (प्रश्न संख्या-01 से 150 तक) व सामान्य अध्ययन द्वितीय (प्रश्न संख्या-01 से 100 तक) के लिए अलग-अलग देंगे।
आयोग को बंद लिफाफा में भेजना होगा
UPPSC PCS Pre Exam 2025 प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप पर सामान्य अध्ययन प्रथम से संबंधित प्रश्न एवं उससे संबंधित साक्ष्य एक साथ तथा सामान्य अध्ययन द्वितीय से संबंधित प्रश्न एवं उससे संबंधित साक्ष्य एक साथ आयोग को एक ही बंद लिफाफे में देना होगा। यह लिफाफा परीक्षा नियंत्रक अतिगोपन-5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को डाक से या आयोग के काउंटर पर 25 अक्टूबर को शाम पांच बजे तक किसी भी कार्यदिवस में उपलब्ध कराया जा सकता है।
आयोग ने वेबसाइट पर प्रत्यावेदन का प्रारूप किया जारी
UPPSC PCS Pre Exam 2025 बिना साक्ष्य के अपठनीय व असंगत साक्ष्य युक्त तथा प्रश्नपुस्तिका निर्धारित बारकोड से भिन्न होने पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने बेबसाइट पर प्रत्यावेदन देने के लिए प्रारूप भी जारी किया है।
