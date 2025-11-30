Language
    UPESSC Recruitment 2025: रिक्त पदों का सत्यापन पूरा, 23000 शिक्षकों के भर्ती की तैयारी

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:02 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPESSC) ने 2025 में होने वाली शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। रिक्त पदों का सत्यापन पूरा हो गया है और लगभग 23000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ-साथ एनआइसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई-अधियाचन पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। इधर, शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मिले अधियाचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। इसमें सर्वाधिक 16000 से ज्यादा पद सहायक अध्यापकों के हैं।

    इसके अलावा प्रधानाचार्य के करीब 1500, प्रधानाध्यापक के लगभग 1000, प्रवक्ता के करीब 2700, सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 1800 से ज्यादा पद हैं। इस तरह परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों एवं अल्पसंख्यक कालेजों की शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में किया गया, जो कि मार्च 2024 में सदस्यों के मनोनयन के साथ क्रियाशील हुआ।

    यह आयोग अब तक कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी सका। शिक्षक भर्तियों के लिए विभागों से अधियाचन आनलाइन लिया जाना है, जिसके लिए ई-अधियाचन पोर्टल साल भर से ज्यादा समय से तैयार करने के प्रयास चल रहे हैं। अब एनआइसी लखनऊ ने ई-अधियाचन पोर्टल का डेमो तैयार कर परीक्षण के लिए सबसे पहले आयोग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया है।

    परीक्षण में मिली कमियों को ठीक कर जल्द पोर्टल फाइनल किया जाएगा। चूंकि आयोग पर शिक्षक भर्तियां करने का दबाव है, इसलिए पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ विभागों के साथ कई बैठकें कर आयोग अधियाचन भी तैयार करा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जनपदों से रिक्तियां मंगाकर श्रेणी और आरक्षणवार परीक्षण पूर्ण कर लिया है।

    दिसंबर में आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। इस तरह नए वर्ष में शिक्षक भर्ती पर आयोग निर्णय ले सकता है। माध्यमिक के अलावा एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अधियाचन तैयार कर लिया है।