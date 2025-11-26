‘जलसा’ में ऐसा फ्रूट लेकर पहुंचे यूपी के दो बिजनेसमैन, चमकीं बिग बी की आखें; बोले- 'ये खुशबू...आज भी वही है'
प्रयागराज के दो युवा मुंबई में अमिताभ बच्चन से मिलने उनके घर 'जलसा' पहुंचे। उन्होंने बिग बी को इलाहाबादी अमरूद भेंट किए, जिसकी खुशबू से अमिताभ बच्चन पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों और प्रयागराज से अपने लगाव के बारे में बात की। युवाओं ने उन्हें अमिताभ बच्चन पुलिया मार्ग की तस्वीर भी दिखाई और कुंभ में न आ पाने पर उन्होंने अफ़सोस जताया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुंबई के बांद्रा स्थित अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे प्रयागराज के दो युवाओं ने बिग बी से भेंट की। निखिल मलंग और यश जैन नाम के दोनों शहरी युवा व्यापारी अपने साथ इलाहाबाद की मिट्टी की खुशबू लेकर मुंबई पहुंचे थे। जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें अंदर बुलाया तो कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, फिर शुरू हुई पुरानी यादों की बौछार।
सबसे पहले निखिल और यश ने बिग बी को प्रयागराज का मशहूर इलाहाबादी अमरूद भेंट किया। लाल-लाल, रसीले अमरूद देखकर अमिताभ बच्चन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक अमरूद हाथ में लिया, सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, “ये खुशबू... आज भी वही है!” इसके बाद बड़ी बड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा की फोटो और ब्वायज हाई स्कूल की 150वीं वर्षगांठ की विशेष मैगज़ीन दी। मैगज़ीन खोलते ही अपनी पुरानी तस्वीर देखकर बिग बी भावुक हो गए।
बोले, “ये स्कूल... यहीं से तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी।” बातचीत आगे बढ़ी तो निखिल ने पूछ ही लिया, “सर, आपको प्रयागराज की याद आती है?” अमिताभ ने बिना सोचे जवाब दिया, “याद नहीं आती, हर समय मैं उनकी यादों में जीता हूं। ये मेरी जन्मभूमि है। आज मैं जहां भी हूं, इस मिट्टी का ही तो योगदान है।” फिर खुद ही बोल पड़े – इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, सरस्वती घाट, संगम, नागवासुकी, चौक की गलियां... हर नाम के साथ उनकी आंखों में पुराने दिन झलकने लगे। चौक का ज़िक्र आते ही शूटिंग के दिन याद आ गए। हंसते हुए बोले, “वहां की भीड़ में शूटिंग करना आसान नहीं होता।”
निखिल ने मोबाइल निकाला और अमिताभ बच्चन पुलिया मार्ग की तस्वीर दिखाई। फोटो देखते ही बिग बी ज़ोर से हंसे, “अरे ये तो मैंने नहीं बनवाया!” फिर थोड़ा रुककर गंभीर होकर बोले, “लेकिन अच्छा लगा कि लोग इतना प्यार करते हैं।” उन्हें अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के बारे में भी बताया गया तो वह बहुत उत्सुकता से सबकुछ सुनते रहे।
कुंभ का ज़िक्र छिड़ा तो बिग बी ने अफसोस जताया, “इस बार नहीं आ पाया, बहुत मन था।” मुलाकात के अंत में दोनों युवाओं को आटोग्राफ दिया और ढेर सारा प्यार। बाहर निकलते वक्त निखिल और यश भावुक थे, फोन पर उन्होंने बताया कि प्रयागराज से बिग को आज भी बहुत प्यार है, जितनी देर वह साथ रहे, सिर्फ प्रयागराज यानी इलाहाबाद की बातें हुई।
यह भी पढ़ें- लखनऊ में मुद्रा लोन स्वीकृत कराने के नाम पर तीन लाख ठगे, साइबर ठग के जाल में फंसा डॉक्टर
यह भी पढ़ें- Hardoi: दोस्त के घर का पता डाला तो गूगल मैप ने तालाब में गिरा दी कार, आग लगने से लाखों की नकदी जली
यह भी पढ़ें- विदेश में नौकरी मिलने पर फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे युवक, अधिकारियों ने चेक किया टिकट तो खिसकी पैरों तले जमीन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।