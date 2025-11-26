‘जलसा’ में ऐसा फ्रूट लेकर पहुंचे यूपी के दो बिजनेसमैन, चमकीं बिग बी की आखें; बोले- 'ये खुशबू...आज भी वही है'

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुंबई के बांद्रा स्थित अमिताभ बच्चन के घर ‘जलसा’ पहुंचे प्रयागराज के दो युवाओं ने बिग बी से भेंट की। निखिल मलंग और यश जैन नाम के दोनों शहरी युवा व्यापारी अपने साथ इलाहाबाद की मिट्टी की खुशबू लेकर मुंबई पहुंचे थे। जब अमिताभ बच्चन ने उन्हें अंदर बुलाया तो कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, फिर शुरू हुई पुरानी यादों की बौछार।

सबसे पहले निखिल और यश ने बिग बी को प्रयागराज का मशहूर इलाहाबादी अमरूद भेंट किया। लाल-लाल, रसीले अमरूद देखकर अमिताभ बच्चन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक अमरूद हाथ में लिया, सूंघा और मुस्कुराते हुए कहा, “ये खुशबू... आज भी वही है!” इसके बाद बड़ी बड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा की फोटो और ब्वायज हाई स्कूल की 150वीं वर्षगांठ की विशेष मैगज़ीन दी। मैगज़ीन खोलते ही अपनी पुरानी तस्वीर देखकर बिग बी भावुक हो गए।

बोले, “ये स्कूल... यहीं से तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी।” बातचीत आगे बढ़ी तो निखिल ने पूछ ही लिया, “सर, आपको प्रयागराज की याद आती है?” अमिताभ ने बिना सोचे जवाब दिया, “याद नहीं आती, हर समय मैं उनकी यादों में जीता हूं। ये मेरी जन्मभूमि है। आज मैं जहां भी हूं, इस मिट्टी का ही तो योगदान है।” फिर खुद ही बोल पड़े – इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, सरस्वती घाट, संगम, नागवासुकी, चौक की गलियां... हर नाम के साथ उनकी आंखों में पुराने दिन झलकने लगे। चौक का ज़िक्र आते ही शूटिंग के दिन याद आ गए। हंसते हुए बोले, “वहां की भीड़ में शूटिंग करना आसान नहीं होता।”

निखिल ने मोबाइल निकाला और अमिताभ बच्चन पुलिया मार्ग की तस्वीर दिखाई। फोटो देखते ही बिग बी ज़ोर से हंसे, “अरे ये तो मैंने नहीं बनवाया!” फिर थोड़ा रुककर गंभीर होकर बोले, “लेकिन अच्छा लगा कि लोग इतना प्यार करते हैं।” उन्हें अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के बारे में भी बताया गया तो वह बहुत उत्सुकता से सबकुछ सुनते रहे।