विदेश में नौकरी मिलने पर फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे युवक, अधिकारियों ने चेक किया टिकट तो खिसकी पैरों तले जमीन
एक युवक विदेश में नौकरी मिलने की खुशी में एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन टिकट जांच के दौरान अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ी पाई। इससे युवक के विदेश जाने के सपने टूट गए और उसकी खुशी गम में बदल गई। टिकट में गड़बड़ी के कारण उसे यात्रा करने से रोक दिया गया, जिससे वह निराश हो गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। विदेश भेजने के नाम पर सैकड़ों युवकों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई। विभूतिखंड स्थित चिनार ट्रैवेल एंड ट्रेड लिंक, मैनपावर सर्विस पर 33 युवकों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 66 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। युवकों के मुताबिक, सैकड़ों बेरोजगारों से कंपनी करोड़ों रुपये की ठगी की है। डीसीपी पूर्वी के आदेश पर विभूतिखंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
विभूतिखंड के बेहननपुरवा में चिनार ट्रैवेल एंड ट्रेड लिंक, मैनपावर सर्विस एजेंसी का कार्यालय है। एजेंसी की तरफ से युवकों को विदेशों में नौकरी दिलाने का काम किया जाता है। आस मुहम्मद समेत 33 युवकों ने एजेंसी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की।
आरोप लगाया कि उन्हें रूस, सिंगापुर समेत कई देशों में नौकरी दिलाने का लालच दिया गया। एजेंसी ने सभी से पासपोर्ट व अन्य जरूरी दस्तावेज लिये। साथ ही दो-दो लाख रुपये लिया गया। पीड़ितों ने बताया कि एजेंसी की मांग पर रुपये आनलाइन और नकदी दोनों माध्यम से जमा किया गया।
पीड़ितों का आरोप है कि एजेंसी ने 33 युवकों को देश के तीन प्रमुख महानगरों के एयरपोर्ट भेजा। इसमें मुंबई, दिल्ली व कुछ को चेन्नई एयरपोर्ट भेजा गया। जहां पहुंचने पर पता चला कि जो टिकट उनको दिया गया है, वह कैंसिल करा दिया गया है।
साथ ही एयरपोर्ट पर पासपोर्ट देने की बात कही गई थी पर एजेंसी के अधिकारियों ने पासपोर्ट नहीं दिए। वापस लखनऊ पहुंचे तो सामने आया कि कार्यालय 15 दिन से बंद है।
एजेंसी के कर्मचारियों व मालिक के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो सभी बंद मिले। इंस्पेक्टर विभूतिखंड अमर सिंह के मुताबिक फुटेज की मदद से आरोपितों की तलाश की जा रही है।
इन बेरोजगारों से हुई ठगी
आविद अली, नागेंद्र कुमार, रामवचन, हरिंदर, समरजीत, सद्दाम, उमर, शाह आलम, अंगद, अरमान, सूरज सिंह, अशोक, संतोष, हकीमुल्लाह, फिजान, शमसाद, जुवेद, सोनू कुमार, राजकुमार, विकास, शिवांक, सोनू अंसारी, सिकंदर, निरज, मोतिउल्लाह और अन्य शामिल हैं। पीड़ितों ने बताया कि सभी से बराबर रकम ली गई थी। सभी को फर्जी टिकट दिया गया।
