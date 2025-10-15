आफलाइन स्थानांतरण की राह देख रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी, CM ने मंजूरी दे दीवाली का तोहफा दिया

Language
    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में 1641 शिक्षकों के आफलाइन स्थानांतरण के आदेश जारी होने से उनके परिवारों में खुशी की लहर है। शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे दीपावली का उपहार बताया। यह आदेश शिक्षकों के लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन और संघर्ष का परिणाम है। संगठनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्होंने स्थानांतरण को स्वीकृति दी।

    आफलाइन स्थानांतरण के आदेश से शिक्षकों के घर दीपावली से पहले 'दीवाली' मनेगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। आफलाइन स्थानांतरण की राह देख रहे 1641 शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने का शासनादेश मंगलवार को जारी होने से शिक्षकों एवं उनके परिवार वालों के लिए दीपावली से सात दिन पहले ही दीपावली हो गई।

    शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

    स्थानांतरण के लिए स्वीकृति प्रदान करने पर शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है और इसे शिक्षकों के लिए दीपावली का अप्रतिम उपहार बताया है। कहा है कि स्थानांतरण करने का आदेश जारी किया जाना शिक्षकों के बड़े आंदोलन में किए गए संघर्ष की जीत है।

    आफलाइन स्थानांतरण को लेकर थी ऊहापोह की स्थिति

    आफलाइन स्थानांतरण आदेश जारी होने को लेकर प्रदेश में शिक्षकों के सम्मुख ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल राजबहादुर सिंह चंदेल सदस्य विधान परिषद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षकों की पीड़ा से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर शिक्षक समुदाय को दीपावली अवसर पर उपहार दिया है। पूर्व शिक्षक विधायक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता चेत नारायण सिंह, महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष महेश शर्मा ने संघर्षशील साथियों के संघर्ष को भी सराहा।

    उप्रमाशिसं एकजट के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने कहा कि इसके लिए शिक्षकों ने लगातार आंदोलन चलाया। धरना-प्रदर्शन से लेकर हर स्तर पर मांग की गई। अब दीपावली से पहले स्थानांतरण को लेकर जारी आदेश से शिक्षकों को खुशी मिली है।

    प्रांतीय संरक्ष एवं प्रवक्ता ने कहा- स्थानांतरण व बोनस पर धन्यवाद

    एकजुट के प्रांतीय संरक्षक एवं प्रवक्ता श्रवण कुशवाहा ने शिक्षकों के आंदोलन के बाद दीपावली से पूर्व आफलाइन स्थानांतरण और बोनस देने की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही बताया है कि कई बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद आदेश जारी नहीं होने पर श्रवण कुशवाहा की अगुवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा के माध्यम से रिट फाइल की गई है, जिसमें सरकार सहित कई सभी पक्षों को नोटिस जारी हुआ है।

    12 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया गया था 

    इसी बीच स्थानांतरण पीड़ित शिक्षक शुभेन्द्र शरण त्रिपाठी के नेतृत्व में 25 सितंबर से पीड़ित शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के संभल में स्थित आवास पर लगातार 12 दिन धरना प्रदर्शन किया, तब शिक्षा मंत्री गुलाब देवी द्वारा दीपावली से पूर्व स्थानांतरण किए जाने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया था।

