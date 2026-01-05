Language
    UP Board Exams 2026: प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी, संगीत सहित कुछ विषय शामिल नहीं

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:24 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दी है। जिलों को अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम जारी करना है। ये परीक्षाएं अनिवार्य रूप से शुचिता के साथ हो, इस बात की हिदायत दी गई है।

    प्रयागराज में छह जनवरी से परीक्षा कराने के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें संगीत जैसे कुछ कम परीक्षार्थी वाले विषय छूट गए हैं। इससे छात्र व शिक्षक असमंजस में हैं कि क्या उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी।

    इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने प्रत्येक जिलों को अपनी सुविधा के अनुसार समय सारिणी बनाकर परीक्षा कराने के लिए निर्देशित किया है। बताया है कि प्रदेश के सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से अलग-अलग विषयों के प्रश्नपत्र छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुसार बंडल बनाकर भेज दिए गए हैं।

    परीक्षा के बाद कापियों का मूल्यांकन पूरी गंभीरता से करते हुए विद्यार्थियों से उनकी कमियों और तैयारियों को लेकर संवाद भी करना है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है कि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के वातावरण को लेकर अभ्यस्त होने के साथ मानसिक रूप से तैयार हो जाएं।

    यूपी बोर्ड ने प्री बोर्ड परीक्षा के लिए बने सभी प्रश्नपत्रों को जिलों में भेज दिया है। वहां उनके वितरण के लिए एक केंद्र तय है। प्रयागराज में जीआइसी से प्रश्नपत्र बांटे जा रहे हैं। उन्हें विद्यालय तक ले जाने की जिम्मेदारी स्कूलों की अपनी है। अभी सभी विद्यालय प्रश्नपत्र नहीं प्राप्त कर पाए हैं।

    स्कूलों का कयास है कि परीक्षा की तिथि बदल सकती है लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने साफ इन्कार किया है कि परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। जो विषय समय सारिणी में शामिल होने से रह गए हैं, उनकी परीक्षा स्कूल अपने स्तर से करा लें।

    छह जनवरी को प्री बोर्ड परीक्षा का पहला पर्चा हाईस्कूल और इंटर मीडिएट का हिंदी का है। सात को अंग्रेजी, आठ को गणित, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, नौ को हाईस्कूल में विज्ञान, इंटर में भौतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, दस को सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, उर्दू, 12 को चित्रकला, अर्थशास्त्र, 13 को संस्कृत, उर्दू, नागरिक शास्त्र, लेखाशास्त्र, 15 जनवरी को वाणिज्य, कंप्यूटर, संस्कृत और 16 को इंटर की गृह विज्ञान की परीक्षा होगी।