    सावधान! यूपी बोर्ड के नाम पर बना दी ये वेबसाइट, अपराधियों की करतूत से अधिकारी भी हैरान

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:13 PM (IST)

    प्रयागराज में साइबर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों और अभिभावकों को ठगने की कोशिश की। मुख्यमंत्री और अधिकारियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर वेबसाइट बनाई गई। यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। साइबर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की फर्जी वेबसाइट बना डाली और फिर उसके जरिये छात्रों, अभिभावकों से ठगी का प्रयास किया। अपराधियों ने मुख्यमंत्री और अधिकारियों की तस्वीर लगाकर ऐसी फर्जी वेबसाइट बनाकर संचालन शुरू किया, जिसे देखकर यूपी बोर्ड के अधिकारी भी हैरान हो गए।

    यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येंद्र कुमार की तहरीर पर साइबर थाने में आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। पुलिस जांच करते हुए फर्जी वेबसाइट को टेकडाउन (हटाने) करने में जुट गई है।

    यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र कुमार सिंह का कहना है कि यूपी बोक्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upmsp.edu.in है। हाल ही में पता चला कि कतिपय अवांछित तत्वों/व्यक्तियों द्वारा फर्जी वेबसाइट www.upmsp-edu.in, www.upmsponline.in व www.upmsp.in.net चलाई जा रही हैं।

    फर्जी वेबसाइट संचालित करने के इस आपराधिक कृत्य से जहां आमजन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहीं विद्यार्थियों, अभिभावकों को अनुचित भुगतान के माध्यम से ठगने की कोशिश हो सकती। इसका पता चलने पर अपर सचिव ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    हालांकि इस घटना से पहले भी शिक्षा विभाग से जुड़ी कई फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिलहाल साइबर थाना प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाने के मामले में विवेचना चल रही है। जल्द ही अपराधियों का पता लगाकर गिरफ्तारी की जाएगी। 