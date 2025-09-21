Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन जिलों से डाटा न मिलने पर अटकी 29334 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के SC ने दिए निर्देश

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:34 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है। 29334 पदों के लिए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें निर्णय उनके पक्ष में आया। विभागीय सचिव ने सभी बीएसए से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है लेकिन सात जिलों से विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण चयन प्रक्रिया रुकी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूपी में डाटा न मिलने पर अटकी 29334 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग।

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय की 29334 पदों की शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर याची अभ्यर्थी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लडी और अंतत: निर्णय उनके पक्ष में हुआ, लेकिन विभागीय लेटलतीफी के कारण चयन प्रक्रिया अटकी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभागीय निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से इस भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षणवार मांगा, लेकिन सात जिलों से विवरण प्राप्त नहीं होने से चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विज्ञापन अटका हुआ है।

    यह भर्ती वर्ष 2013 में आरंभ हुई थी और सात राउंड काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी गई। आठवें राउंड की काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया।

    इस बीच काउंसलिंग कराने के बावजूद तैनाती मिलने से वंचितों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अवसर दिया गया। प्रक्रिया चल ही रही थी कि सरकार बदलने पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। ऐसे में वंचित अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को निर्णय दिया कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटआफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं।

    इसके बाद 19 जुलाई को शासन के उप सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप चयन के निर्देश दिए। सचिव ने इस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण सभी बीएसए से मांगा। 14 सितंबर से परिषद कार्यालय से नियमित बीएसए से मोबाइल कॉल पर एवं वाट्सएप संदेश भेजकर विवरण की मांग की जा रही है।

    इसके बावजूद गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, जौनपुर, झांसी, ललितपुर एवं बलिया से जिलों से रिपोर्ट अप्राप्त है। इस पर परिषद सचिव ने अविलंब रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि याची अभ्यर्थियों के चयन के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सके।

    यह भी पढ़ें- वाराणसी में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए घरों पर गरजा बुलडोजर, ग्रामीणों ने बिना मुआवजा के तोड़फोड़ का लगाया आरोप