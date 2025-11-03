Language
    उमा भारती का प्रयागराज में एलान, गंगा अभियान के तहत पांच हजार लोगों के साथ संगम में लगाएंगी डुबकी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए फिर सक्रिय हैं। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि गंगा जन भागीदारी और तपस्वियों के प्रयास से बहेगी। वह संगम तट पर पांच हजार लोगों के साथ सामूहिक डुबकी लगाएंगी और लोगों को नदी को अविरल बनाने में योगदान देने का संकल्प दिलाएंगी। उमा भारती ने गो-संरक्षण पर भी जोर दिया और कहा कि गाय-गंगा सुरक्षित नहीं तो राम का काम पूरा नहीं होगा।

    प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता को संबोधित करतीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा की अविरलता और निर्मलता के अभियान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री फिर एक बार सक्रिय हो गई हैं। उनका आगमन सोमवार को इसी संदर्भ में प्रयागराज में हुआ।

    संगम में जन भागीदारी को सामूहिक डुबकी लगाएंगी

    सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उमा भारतीय ने कहा कि गंगा जन भागीदारी और तपस्वियों के प्रयास से बहेगी। इस जन भागीदारी के लिए वह मंगलवार जो संगम तट पर करीब पांच हजार लोगों के साथ सामूहिक रूप से डुबकी लगाएंगी।

    गो-संरक्षण की दिशा में तेज करने होंगे प्रयास

    उन्होंने बताया कि इस दौरान वे लोगों को संकल्प दिलाएगी कि जहां रहें, जैसे रहें नदी को अविरल बनाने में योगदान दें। यह एक दिन का नहीं निरंतर चलने वाला कार्य है। इस अभियान के साथ गो-संरक्षण की दिशा में भी प्रयास तेज करने होंगे।

    गाय-गंगा सुरक्षित नहीं तो राम का नहीं पूरा होगा काम 

    पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में मात्र राम मंदिर बनाने से राम का काम नहीं पूरा होगा। जब तक गाय और गंगा सुरक्षित नहीं होगी, तब तक राम का काम नहीं पूरा होगा। इसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, सक्रिय होने पड़ेगा।

