उमा भारती का प्रयागराज में एलान, गंगा अभियान के तहत पांच हजार लोगों के साथ संगम में लगाएंगी डुबकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा की अविरलता और निर्मलता के अभियान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री फिर एक बार सक्रिय हो गई हैं। उनका आगमन सोमवार को इसी संदर्भ में प्रयागराज में हुआ। संगम में जन भागीदारी को सामूहिक डुबकी लगाएंगी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उमा भारतीय ने कहा कि गंगा जन भागीदारी और तपस्वियों के प्रयास से बहेगी। इस जन भागीदारी के लिए वह मंगलवार जो संगम तट पर करीब पांच हजार लोगों के साथ सामूहिक रूप से डुबकी लगाएंगी।

गो-संरक्षण की दिशा में तेज करने होंगे प्रयास उन्होंने बताया कि इस दौरान वे लोगों को संकल्प दिलाएगी कि जहां रहें, जैसे रहें नदी को अविरल बनाने में योगदान दें। यह एक दिन का नहीं निरंतर चलने वाला कार्य है। इस अभियान के साथ गो-संरक्षण की दिशा में भी प्रयास तेज करने होंगे।