प्रयागराज में नजूल के छोटे भूखंडों पर दुकानें, बड़े भूखंडों पर स्थायी रैन बसेरा-पार्किंग बनेगा, नगर निगम की योजना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नजूल के छोटे भूखंड़ों पर नगर निगम स्थायी दुकान बनाने की योजना बना रहा है। यह वह भूखंड होंगे जिनका दायरा 40 से 100 वर्ग मीटर के आसपास है। नगर निगम नजूल विभाग की ओर से किस क्षेत्र में छोटे भूखंड हैं उनकी सूची अगले वित्तीय वर्ष से तैयार की जाएगी। नजूल की जमीनों का सर्वे जल्द किया जाएगा। नजूल की जमीन कहां-कहां है इसका सर्वे कराने के को लेकर बैठक हो चुकी है।

शहर के इन इलाकों में हैं नजूल जमीन सिविल लाइंस, कटरा, तेलियरगंज, बघाड़ा, जानसेनगंज, मुंडेरा, सुलेम सराय, दारागंज, अल्लापुर, सोहबतियाबाग, अलोपीबाग, नैनी, झूंसी सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर नजूल की जमीन हैं। इसमें से कई भूखंडों की लीज समाप्त हो गई है। इन भूखंडों को निगम अब अपने कब्जे लेने की तैयारी कर रहा है। इसमें से छोटे भूखंडों पर दुकान बनाई जाएगी। बड़े भूखंडों पर स्थायी रैन बसेरा या फिर पार्किंग बनाने का विचार किया जा रहा है।।

इन क्षेत्रों में बनाई जाएंगी छोटी दुकानें सूत्रों की मानें तो एजी आफिस के सामने वाली रोड,कमला नेहरू हास्पिटल की रोड,आजाद पार्क के पीछे की सड़क,जीटी रोड के बगल,राजापुर हनुमान मंदिर वाली सड़क, बेली हास्पिटल वाली सड़क आदि के आसपास छोटी दुकानों का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे खाली जमीन से नगर निगम को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।

दुकानों का 1,500 से 1,700 रुपये होगा किराया नगर निगम की ओर से एक स्थायी दुकानों का किराया प्रतिमाह 1,500 से 1,700 रुपये के आसपास निर्धारित किया जाएगा। अलग-अलग सड़कों के किनारे 350 से अधिक दुकानें बनाने की निगम की योजना है।