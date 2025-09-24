ट्रेन में बैठा युवक गुटखा थूकने के लिए तलाश रहा था जगह, कहां चला गया जो हो गई मौत?

प्रयागराज के फूलपुर में चलती ट्रेन से गुटखा थूकने के प्रयास में एक युवक की जान चली गई। वह बिजली के खंभे से टकरा गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक मो. सद्दाम पासपोर्ट बनवाने कानपुर जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना गुटखा खाकर यात्रा करने वालों के लिए एक सबक है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज/फूलपुर। गुटखा खाकर ट्रेन से थूकने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। वह चलती ट्रेन में गुटखा थूकने के लिए जैसे ही गेट से सिर को बाहर निकाला, पोल से टकरा गया। गंभीर रूप से जख्मी होने पर युवक को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना उनके लिए भी सबक है, जो पान और गुटखा खाकर सफर करते हैं। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है।

बताया गया है कि फूलपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर पूर्वी मोहल्ला निवासी मो. फारुख के तीन बेटों में सबसे बड़ा 25 वर्षीय मो. सद्दाम कस्बे में वारी रोड पर ही सैलून की दुकान चलाता था। उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था।

बुधवार सुबह वह गांव में रहने वाले अपने साथी फैसल के साथ पासपोर्ट बनवाने के लिए एक ट्रेन से कानपुर जा रहा था। जब ट्रेन मनौरी के पास पहुंची तो सद्दाम गेट से बाहर सिर निकाल कर मुंह में भरा गुटखा थूक रहा था।

इसी दौरान बिजली के खंभे में उसका सिर टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चेन पुलिंग करके ट्रेन रोकी गई और फिर रेलवे की ओर से पूरामुफ्ती पुलिस को सूचना दी गई। फैसल के साथ जख्मी सद्दाम को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोपहर बाद उसकी मौत हो गई।