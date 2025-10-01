Language
    PGT के बाद टल सकती है TGT की भी भर्ती परीक्षा, 8.68 लाख अभ्यर्थी फ‍िर करेंगे इंतजार?

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा तिथि घोषित करके टालने के लिए चर्चा में है। आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय चार बार तिथि घोषित करने के बाद भी परीक्षा नहीं करा सकीं। उनके इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने 15 एवं 16 अक्टूबर को प्रस्तावित पीजीटी परीक्षा स्थगित कर दी। टीजीटी के 15 विषयों के लिए 8.68 लाख अभ्यर्थी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग।- फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्तियां कराने की जगह परीक्षा तिथि घोषित कर उसे टालने के लिए चर्चा में है। आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय अपने एक वर्ष के कार्यकाल में वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती के लिए चार बार तिथि घोषित करने के बाद भी परीक्षा नहीं करा सकीं।

    उनके पद से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने बैठक कर 15 एवं 16 अक्टूबर को प्रस्तावित पीजीटी परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष नवंबर में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नए अध्यक्ष द्वारा पुरानी तैयारी पर 18 एवं 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजन कराना अभी मुश्किल लग रहा है।

    टीजीटी के 15 विषयों के लिए जनवरी 2022 के भर्ती विज्ञापन पर 8.68 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर परीक्षा कराए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीजीटी की तरह टीजीटी भर्ती परीक्षा आयोजन के लिए भी चार बार तिथि घोषित की गई, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा सकी। अब पांचवी तिथि 18 एवं 19 दिसंबर प्रस्तावित है। इस्तीफा देने से पहले यह तिथि प्रो. कीर्ति पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रस्तावित की गई थी। अब चूंकि आयोग में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं।

    जानकारों का मानना है कि किसी पुराने अध्यक्ष के निर्णय के क्रम में की गई तैयारी पर नए अध्यक्ष द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिए जाने की उम्मीद कम है। इस तरह टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है और नए अध्यक्ष के चयन के बाद दोनों परीक्षाओं के आयोजन की रुपरेखा निर्धारित करते हुए एजेंसियों का चयन कर परीक्षा की नई तिथि प्रस्तावित की जा सकती है।

