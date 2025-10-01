'TTE हूं मैं, टिकट दिखाओ', आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता धरा गया बिहार का अभिनव
प्रयागराज में आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करते एक फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी सीटीआई प्रयागराज अभिनव पांडेय की सूचना पर जीआरपी ने उसे पकड़ा। पूछताछ के बाद उसे जीआरपी टुंडला को सौंप दिया गया। उसने अपना नाम विजय कुमार आजाद बताया और फर्जी परिचय पत्र दिखा रहा था। जीआरपी टुंडला ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज।
फर्जी टीटीई ने अपना नाम विजय कुमार आजाद, निवासी सोनपुर, सारण (बिहार) बताया। वह फर्जी परिचय पत्र दिखाकर टीटीई होने का दावा कर रहा था। डिप्टी सीटीआई की लिखित शिकायत पर उसके खिलाफ जीआरपी टुंडला ने मुकदमा दर्ज किया। यह ट्रेन आनंद विहार से चलकर पटना जा रही थी।
