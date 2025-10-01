अतीक के बेटे अली अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से किया शिफ्ट, प्रिजन वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार अलसुबह कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी जेल भेजा गया। मंगलवार रात प्रशासनिक आधार पर जेल तबादला का आदेश मिलने के बाद अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू की।

सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों को लगाया गया और फिर प्रिजन वैन में बैठाकर नैनी सेंट्रल जेल से झांसी के लिए रवाना किया गया।

चकिया निवासी एक प्रापर्टी डीलर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के मुकदमे में अली अहमद को ढाई साल पहले गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया था। जेल में रहते हुए उसे प्रदेश के चर्चित उमेश पाल और दो सिपाहियों की हत्या के मामले में भी आरोपित बनाया गया है। अली अहमद को सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद गया है।