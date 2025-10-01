Language
    अतीक के बेटे अली अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से किया शिफ्ट, प्रिजन वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुरक्षा कारणों से झांसी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अली अहमद जो पहले से ही रंगदारी और धमकी के एक मामले में जेल में थे उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं। उन्हें नैनी सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। जेल में तलाशी के दौरान उसके पास से नकदी भी बरामद हुई थी।

    अतीक के बेटे अली अहमद की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को बुधवार अलसुबह कड़ी सुरक्षा के बीच झांसी जेल भेजा गया। मंगलवार रात प्रशासनिक आधार पर जेल तबादला का आदेश मिलने के बाद अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू की।

    सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों को लगाया गया और फिर प्रिजन वैन में बैठाकर नैनी सेंट्रल जेल से झांसी के लिए रवाना किया गया।

    कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक के बेटे को भेजा गया झांसी जेल

    चकिया निवासी एक प्रापर्टी डीलर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के मुकदमे में अली अहमद को ढाई साल पहले गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया था। जेल में रहते हुए उसे प्रदेश के चर्चित उमेश पाल और दो सिपाहियों की हत्या के मामले में भी आरोपित बनाया गया है। अली अहमद को सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद गया है।

    तलाशी के दौरान बंदी से बरामद हुए थे रुपये

    कई महीना पहले तलाशी के दौरान बंदी अली अहमद के पास से 1100 रुपये नकद बरामद हुए थे। इस मामले में डिप्टी जेल सहित दो जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई थी। यह भी कहा जा है कि माफिया अतीक के बेटे अली अहमद से अक्सर कुछ लोग खुद को अधिवक्ता बताकर मिलने जाते हैं, जिसको ध्यान में रखा गया है।

    नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम का कहना है कि बंदी अली अहमद को सुरक्षा के बीच झांसी जेल भेज दिया गया है। 