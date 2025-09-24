Language
    Prayagraj News: रात में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा ब्वॉयफ्रेंड, मां के देख लेने पर भागते समय कुएं में गिरकर मौत

    By Tara Gupta Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:16 AM (IST)

    कौंधियारा में आधी रात को प्रेमिका से मिलने गए किशोर की कुएं में गिरने से मौत हो गई। प्रेमिका की मां ने उसे देख लिया था जिसके बाद वह भागने लगा था। पुलिस ने शव बरामद कर प्रेमिका को पूछताछ के लिए बुलाया है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। किशोर के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवादसूत्र, कौधियारा। आधी रात को प्रेमिका से मिलने एक किशोर उसके घर पहुंच गया। प्रेमिका की मां ने उसे देख लिया तो किशोर पीछे के रास्ते से भागने लगा।

    इसी दौरान वह कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मंगलवार शाम किशोर की लाश मिलने से परिवार में मातम छा गया। कौंधियारा पुलिस उसकी प्रेमिका को थाने बुलाकर पूछताछ कर रही है। हालांकि किशोर के घरवालों ने कोई आरोप नहीं लगाया है।

    बताया गया है कि कौंधियारा थाना क्षेत्र के कुकुढी गांव निवासी किशोर के पिता मुंबई में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। तीन बेटों में 16 वर्षीय किशोर सबसे छोटा था। वह वहीं एक इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था।

    सोमवार रात वह घर से बिना किसी को कुछ बताए चला गया। इसके बाद लौटकर नहीं आया। बड़े भाई ने मंगलवार को कौंधियारा थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। तब पुलिस ने तलाश शुरू की। इसी दौरान प्रेमिका के घर के पीछे एक कुएं के पास अनुपम की एक चप्पल मिली।

    उसी आधार पर पुलिस ने कुएं में जाल डलवाया तो किशोर की लाश मिली। पूछताछ में पता चला कि किशोर सोमवार रात अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर आया था। तभी प्रेमिका की मां ने देख लिया तो वह डरकर वहां से भागने लगा। इसी दौरान कुएं में गिरा होगा।

    थानाध्यक्ष कौंधियारा कुलदीप शर्मा का कहना है कि प्रेमिका के घर से भागते समय कुएं में गिरकर लड़के की मौत हुई है।