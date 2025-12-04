Language
    Supermoon: आज साल का अंतिम सुपरमून, आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा

    By Amlendu Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:10 AM (IST)

    Supermoon 2025: प्रयागराज में दिसंबर माह में कई खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, जिनमें साल का अंतिम सुपरमून प्रमुख है। यह सुपरमून गुरुवार की रात दिखाई देगा, ...और पढ़ें

    चार सुपरमून सीरीज का चौथा पूर्ण चंद्रमा जनवरी में नजर आएगा। जागरण

    अमलेन्दु त्रिपाठी, प्रयागराज।  Supermoon 2025: दिसंबर में कई खगाेलीय घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार की रात वर्ष का अंतिम सुपरमून (Supermoon Date and Time) दिखाई देगा। सूर्य के अस्त होने के साथ ही पूर्व दिशा में चंद्रमा नजर आएगा। करीब आधी रात को वह आसमान में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होगा। सुबह जब सूर्य उगेगा तो यह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा। लगातार चार सुपरमून में से यह तीसरा और वर्ष 2025 का आखिरी है। इस सीरीज का चौथा सुपरमून जनवरी 2026 में नजर आएगा।

    गुरुवार को पड़ने वाली यह पूर्णिमा 2025 की आखिरी पूर्णिमा है। यह उत्तरी गोलार्ध के पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध के वसंत की आखिरी पूर्णिमा है। संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों की शुरुआत का संकेत है। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर सोल्सटिस अर्थात वर्ष के सब से छोटे दिन और सबसे लंबी रात होने लगी है।

    इसका मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है। इस समय पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य से सबसे दूर झुका होता है, परिणामस्वरूप इस गोलार्ध को सूर्य की रोशनी सबसे कम मिलती है। जवाहर तारामंडल की विज्ञानी सुरूर फातिमा कहती हैं कि इस सुपर मून को 'कोल्ड सुपरमून' कहते हैं।

    नारंगी रंग का यह चंद्रमा धरती के करीब होने के कारण दस प्रतिशत बड़ा प्रतीत होगा और 30 प्रतिशत अधिक चमकीला होगा। पृथ्वी से इसकी दूरी 357000 किमी होगी। इसे लांग नाइट मून व मून बिफोर यूल अर्थात क्रिसमस से पहले वाला चंद्रमा कहते हैं।

    21 को होगी वर्ष की सबसे लंबी रात

    21 दिसंबर को वर्ष की सब से लंबी रात होगी। इसके अतिरिक्त सात दिसंबर को चंद्रमा बृहस्पति के निकट नजर आएगा तो 18 दिसंबर को बुध ग्रह के पास। 19 को शुक्र व 27 को शनि ग्रह के करीब देख सकेंगे। जवाहर तारामंडल की विज्ञानी सुरूर फातिमा के अनुसार सूर्य भुजंगधारी राशि में है जो अपने मार्ग में गति करता हुआ, 19 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा।

    सबसे छोटा ग्रह बुध व सबसे चमकीला ग्रह शुक्र दोनों सूर्य के निकट होने के कारण माह के आरंभिक पंद्रह दिनों में दिखाई नहीं देंगे। लाल ग्रह मंगल धनु राशि में है जो शाम 5:40 बजे अस्त हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में है, रात नौ बजे यह अस्त हो रहा है। वलयाकार ग्रह शनि कुंभ राशि में है, रात 12 बजे अस्त होने के कारण यह दिखाई नहीं देगा।

    वर्तमान में आकाश में दिखने वाली राशियां

    आकाश में इस समय दिखाई देने वाली मुख्य राशियां कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क हैं। इनके साथ हंस, महाश्व, ययाति, सारथी, मृग, बृहल्लुब्धक और लधुल्लुब्धक तारामंडल भी देख सकते हैं। अन्य चमकीले तारे जो नजर आ रहे हैं उनमें मिनास्य, डेनेब, हमल, मिरफाक, कृत्तिका, रोहणी, राजन्य, काक्षी, अमनद, प्रश्वा, व्याध और पुनर्वसु शामिल हैं।