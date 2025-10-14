UP के इस जिले में पराली जलाने के हॉटस्पाॅट होंगे चिह्नित, लगेगा 15 हजार तक का जुर्माना

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धान की फसल कटाई शुरू होने वाली है। इसके जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को लेकर शासन गंभीर है। शासन स्तर पर पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पराली जलाने की घटनाओं को ‘शून्य’ किया जाए। इसके लिए हाटस्पाट चिह्नित कर वहां नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए जारी निर्देशों के अनुसार फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। दो एकड़ से कम क्षेत्र पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5000 और पांच एकड़ से अधिक पर 15000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे।

शासन की ओर से डीएम से कहा गया है कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए और पराली जलाने की घटनाओं की लगातार निगरानी कराई जाए। जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

उप निदेशक कृषि पवन कुमार शर्मा ने बताया कि पराली न जलाई जाए, इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर, ब्लाक व तहसील स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। मंगलवार को जिला पंचायत में बड़े स्तर पर किसान गोष्ठी होगी। इसके अलावा होर्डिंग्स व वाल पेंटिंग कराकर किसानों को जागरूक किया जाएगा।