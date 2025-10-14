रेलवे को अभी से कोहरे का डर... 1 दिसंबर से ग्वालियर-झांसी तक रद रहेगी ताज एक्सप्रेस
रेलवे ने कोहरे की आशंका के चलते नई दिल्ली-हावड़ा रूट की आठ ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ताज एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2026 तक ग्वालियर से झांसी के बीच नहीं चलेगी। कुछ ट्रेनों की आवृत्ति भी कम की गई है। 15 अक्टूबर से प्रयागराज-मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस शुरू होगी। राजभाषा पखवाड़े में हिंदी में अच्छा काम करने वाले 69 कर्मचारी सम्मानित हुए।
जागरण संवाददाता, आगरा। एक दिसंबर से संभावित कोहरे को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली से चलने वाली आठ ट्रेनों को रद कर दिया है। इन सभी ट्रेनों का संचालन नई दिल्ली-हावड़ा रेल खंड में होता है। ताज एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद किया गया है। एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक यह ट्रेन ग्वालियर से झांसी के मध्य नहीं चलेगी।
दो दिसंबर से अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलेगी
आठ ट्रेनों की आवृत्ति में भी कमी की गई है। दो दिसंबर से अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस बुधवार, शुक्रवार और रविवार को नहीं चलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ताज एक्सप्रेस सहित अन्य का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है।
15 से चलेगी प्रयागराज-मानिकपुर एक्सप्रेस
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 15 अक्टूबर से प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज-मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन शुरू करेगा। 19 कोच की ट्रेन में नौ सामान्य और सात स्लीपर कोच होंगे। यह ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में पांच मिनट रुकेगी। ट्रेन का संचालन दो नवंबर तक होगा।
69 अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित
रेल मंडल कार्यालय के सभागार में सोमवार को राजभाषा पखवाड़ा समापन व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 69 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीआरएम गगन गोयल, एडीआरएम इंफ्रा प्रनव कुमार मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।