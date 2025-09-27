Language
    SSC Sub-Inspector Recruitment : दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में 3,073 पदों पर अवसर, एसएससी ने निकाली सब-इंस्पेक्टर भर्ती, आवेदन शुरू

    By Mritunjay mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:51 PM (IST)

    SSC Sub-Inspector Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 3073 पदों पर भर्ती की जाएगी। आनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में होगी।

    SSC Sub-Inspector Recruitment एसएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए अभी आनलाइन आवेदन करें।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Sub-Inspector Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सब-इंस्पेक्टर (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में की जाएगी।

    आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर रात 11 बजे तक है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सुधार 24 से 26 अक्टूबर तक कर सकेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2025 में किया जाएगा।

    भर्ती अधिसूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में कुल 3073 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।दिल्ली पुलिस (पुरुष) में कुल 142 पद हैं। इसमें अनारक्षित के 63, ओबीसी के 35, एससी के 19, एसटी के 10 और ईडब्ल्यूएस के 15 पद शामिल हैं।

    इसमें विभागीय उम्मीदवारों और पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण शामिल है।दिल्ली पुलिस (महिला) में कुल 70 पद है। इसमें अनारक्षित 32, ओबीसी 17, एससी नौ, एसटी पांच और ईडब्ल्यूएस के सात पद हैं।केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कुल 2861 पद हैं।

    इसमें सीआरपीएफ के 1029, बीएसएफ के 223, आइटीबीपी के 233, सीआइएसएफ में 1294 और एसएसबी में 82 पद हैं। दिल्ली पुलिस में विभागीय उम्मीदवार (कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल व एएसआई) जिनकी सेवा न्यूनतम तीन वर्ष हो चुकी है और आयु 30 वर्ष (ओबीसी के लिए 33 वर्ष व एससी/एसटी के लिए 35 वर्ष तक) है, वे भी आवेदन कर सकते हैं।