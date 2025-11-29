Language
    स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, 31 हजार से अधिक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:45 AM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा, 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 31 हजार से अधिक उम्मीदवार कौशल परीक्षा के लिए चुने गए हैं। उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, और अब सफल उम्मीदवार कौशल परीक्षा में भाग लेंगे।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा 2025 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (सीबीटी) परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा छह, सात, आठ और 11 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

    परीक्षा कई शिफ्ट में संपन्न हुई थी, इसलिए आयोग ने दो जून को जारी नोटिस के अनुसार नार्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करते हुए सभी अभ्यर्थियों के अंकों को संतुलित किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन्हीं नार्मलाइज्ड अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किया गया और उम्मीदवारों को अगला चरण कौशल परीक्षा के लिए चयनित किया गया है।

    परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित के लिए 30 प्रतिशत, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 प्रतिशत और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 20 प्रतिशत निर्धारित किए गए। योग्यता मानदंड और प्रदर्शन के आधार पर आयोग ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अगली चरण परीक्षा के लिए चयनित किया है। ग्रेड ‘सी के लिए कुल 8624 अभ्यर्थी और ग्रेड ‘डी’ के लिए कुल 22456 अभ्यर्थी चयनित किए गए।

    इस प्रकार कुल 31000 से अधिक उम्मीदवार अब कौशल परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित कट-आफ अंक भी जारी किए हैं, जिनके आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। आयोग के अनुसार कौशल परीक्षा की तिथि और विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की आगामी अधिसूचना में जारी किए जाएंगे।