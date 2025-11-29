स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, 31 हजार से अधिक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा 2025 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (सीबीटी) परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा छह, सात, आठ और 11 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

परीक्षा कई शिफ्ट में संपन्न हुई थी, इसलिए आयोग ने दो जून को जारी नोटिस के अनुसार नार्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करते हुए सभी अभ्यर्थियों के अंकों को संतुलित किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि इन्हीं नार्मलाइज्ड अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किया गया और उम्मीदवारों को अगला चरण कौशल परीक्षा के लिए चयनित किया गया है।