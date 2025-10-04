Language
    SSC CGL 2025 Re-Exam: कर्मचारी चयन आयोग की विशेष परीक्षा 14 अक्टूबर को, कुछ अभ्यर्थियों को मिल रहा दोबारा मौका

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:38 AM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सीजीएल-2025 के टियर-1 की उत्तर पुस्तिकाओं के विश्लेषण के बाद कुछ उम्मीदवारों को 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय तकनीकी कारणों से कुछ परीक्षा केंद्रों पर व्यवधान के चलते लिया गया है। प्रयागराज न्यूज़ के अनुसार आयोग ने अभ्यर्थियों को एसएससी की वेबसाइट पर कैंडिडेट लागिन के माध्यम से परीक्षा की पुनर्निर्धारित स्थिति जांचने की सलाह दी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल)-2025 के टियर-1 की उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा लाग (अकाउंट) के विश्लेषण के बाद कुछ उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया है।

    यह विशेष परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग ने सभी पालियों के परीक्षा लाग का विश्लेषण किया तो कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी या अन्य कारणों से व्यवधान की स्थिति पाई गई।

    इसी कारण उन केंद्रों के कुछ अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपनी परीक्षा की पुनर्निर्धारित स्थिति जानने के लिए एसएससी की वेबसाइट पर कैंडिडेट लागिन के माध्यम से जांच करें। जिनकी परीक्षा पुनर्निर्धारित की गई है, वे पांच अक्टूबर से परीक्षा शहर की जानकारी देख सकेंगे।

    नौ अक्टूबर से प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। जिनकी परीक्षा पुनर्निर्धारित की गई है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी।