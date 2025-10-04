SSC CGL 2025 Re-Exam: कर्मचारी चयन आयोग की विशेष परीक्षा 14 अक्टूबर को, कुछ अभ्यर्थियों को मिल रहा दोबारा मौका

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल)-2025 के टियर-1 की उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा लाग (अकाउंट) के विश्लेषण के बाद कुछ उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया है।

यह विशेष परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। सीजीएल टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। आयोग ने सभी पालियों के परीक्षा लाग का विश्लेषण किया तो कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी या अन्य कारणों से व्यवधान की स्थिति पाई गई।