रेलवे में 2,569 नौकरियां, प्रयागराज RRB में JE के 162 पद, जल्द करें आवेदन, अंतिम तारीख व अन्य शर्तें भी जान लें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे में तकनीकी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने प्रयागराज जोन में 162 पदों समेत देशभर में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एवं मेटलर्जिकल असिस्टेंट के कुल 2]569 पदों पर भर्ती निकाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

31 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं आवेदन यह भर्ती सीईएन 05/2025 के तहत हो रही है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग और आइटी जैसे ब्रांच के पद शामिल हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री वाले उम्मीदवार इस मौके को हाथ से न जाने दें। आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर तक आनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

162 पदों पर घर के पास नौकरी का विकल्प प्रयागराज आरआरबी उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के लिए भर्ती कर रहा है। यहां 162 पदों पर स्थानीय युवाओं को घर के पास नौकरी का अच्छा विकल्प मिलेगा। कुल वैकेंसी श्रेणी के हिसाब से बंटी है। सामान्य वर्ग के लिए 1,090, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 210 और दिव्यांगों के लिए 244 पद हैं। इन पदों पर सातवें वेतन आयोग के लेवल-6 के तहत शुरुआती वेतन 35,400 रुपये होगा, साथ ही भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी।

कहां और कैसे करें आवेदन? आवेदन के लिए उम्मीदवार rrbapply.gov.in या प्रयागराज की क्षेत्रीय साइट rrbpryj.gov.in पर जाएं। पहले अकाउंट बनाएं, फिर फॉर्म भरें। फीस 2 दिसंबर तक जमा करें। सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, जबकि एससी, एसटी, महिलाएं और दिव्यांगों के लिए 250 रुपये फीस जमा करनी होगी। सफल उम्मीदवारों को कुछ फीस वापस मिलेगी। अगर फार्म में गलती हो तो 3 से 12 दिसंबर तक सुधार कर सकते हैं।

क्या होगी योग्यता, कितनी मिलेगी छूट? योग्यता के लिए आयु 1 जनवरी 2026 को 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को छूट है। एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांगों को 10 साल की छूट मिलेगी। शैक्षणिक रूप से संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। आइटी पदों के लिए बीसीए या समकक्ष कोर्स भी मान्य है।

दो स्तर की परीक्षा फिर मेडिकल टेस्ट भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित होगी। पहले स्टेज में 90 मिनट की 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस के सवाल आएंगे। गलत जवाब पर एक-तिहाई नेगेटिव मार्किंग कटेगी। पास होने वालों को दूसरे स्टेज में तकनीकी सब्जेक्ट्स की परीक्षा देनी होगी। फिर दस्तावेज जांच और मेडिकल टेस्ट होगा। परीक्षा जनवरी से मार्च 2026 के बीच हो सकती है।