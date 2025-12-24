Language
    रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थि‍यों के लिए बड़ी खबर, जनवरी में इस डेट से शुरू होंगी ग्रुप डी की परीक्षा

    By Amarish Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आवश्यक खबर है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने ग्रुप डी (अब लेवल-1) पदों की भर्ती परीक्षा को फिर से रीशेड्यूल कर दिया है। पहले यह परीक्षा एक जनवरी से 16 जनवरी के बीच होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर आठ जनवरी से 10 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा।

    इस भर्ती के जरिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-चतुर्थ, असिस्टेंट (वर्कशॉप), असिस्टेंट (ब्रिज), असिस्टेंट (टीआरडी), असिस्टेंट (सिग्नल एंड टेलीकाम), प्वाइंट्समैन, हेल्पर और अटेंडेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां होंगी। ये पद रेलवे के इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ट्रैफिक विभागों से जुड़े हैं।

    नई परीक्षा तिथियां इस प्रकार हैं – आठ और नौ जनवरी के अलावा दो, तीन, चार, पांच, छह, नौ और 10 फरवरी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के रूप में होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी और यात्रा प्राधिकार (ट्रैवल पास) डाउनलोड करने का लिंक परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं ई-काल लेटर परीक्षा से चार दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे।

    आरआरसी ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क भी सक्रिय कर दी है। किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 9513631887 पर संपर्क कर सकते हैं। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह बदलाव तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से किया गया है ताकि परीक्षा सुचारु रूप से हो सके।