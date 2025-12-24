प्रयागराज में युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या, कुएं में फेंका शव
प्रयागराज में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई और शव को कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो अवैध संबंध की कहानी सामने ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रयागराज। नगर पंचायत कोरांव निवासी 28 वर्षीय सुशील कुमार उर्फ मुंडे का शव मंगलवार दोपहर खीरी थानांतर्गत चांद खंभरिया गांव स्थित एक कुएं में मिला। वह तीन दिन से गायब था।
उसका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो अवैध संबंध की कहानी सामने आई। मामले में एक महिला, उसके पति व बेटे को खीरी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। हालांकि, दोनों से पूछताछ चल रही है और इसके बाद ही पूरे मामले का राजफाश किया जाएगा।
नगर पंचायत कोरांव के वार्ड नंबर आठ शहीद नगर मुहल्ला निवासी सुशील कुमार उर्फ मुंडे 19 दिसंबर को घर से पड़ोस के ही एक युवक की जमानत कराने की बात कह कर निकला था। एक दिन बाद भी जब वह घर लौट कर वापस नहीं आया तो भाई सतीश कुमार ने कोरांव थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मंगलवार दोपहर खीरी थाना क्षेत्र के चांद खमरिया कटरा मौजा स्थित कुएं से शव मिलने की सूचना पर लापता युवक के स्वजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान सुशील कुमार के रूप में की।
उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की। एसीपी कौंधियारा अब्दुस सलाम खान ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि मृतक सुशील का क्षेत्र की एक महिला से अवैध संबंध था।
बीते दिनों महिला के पति ने सुशील को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। गुस्से में आकर महिला के पति ने धारदार हथियार से सुशील का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद महिला ने शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने बेटे को बुलाया। सभी ने मिलकर शव को कुएं में फेंक दिया, ताकि मामला दुर्घटना में बदल जाए। एसीपी ने बताया कि मामले में महिला, उसके पति और बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। वह एक बच्चे का पिता था। घटना से स्वजन की रो-रो कर हालत खराब है।
यह भी पढ़ें- यूपी में कार सवारों ने पुलिस चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई वारदात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।