प्रयागराज में एक तरफा प्रेम में बिजली टावर पर चढ़ी युवती, घंटों किया ड्रामा, पुलिस ने समझा-बुझाकर सकुशल नीचे उतारा

संसू, जागरण, कल्याणपुर (प्रयागराज)। नए साल के पहले ही दिन गुरुवार को गंगापार के मऊआइमा इलाके में उस समय लोगों में खलबली मच गई, जब एक युवती बिजली के टावर पर चढ़ गई। उसने एकतरफा प्रेम में शादी करने की जिद करते हुए घंटों ड्रामा किया। पुलिस ने किसी प्रकार समझा-बुझाकर उसे सकुशल नीचे उतारा तो लोगों की जान में जान आ सकी।

टावर पर चढ़ा देख सभी के उड़े होश मऊआइमा के एक गांव में बिजली टावर पर चढ़कर युवती चिल्लाने लगी। शादी न होने पर टावर से कूद कर जान देने की भी लगातार धमकी दी। यह देख वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उसके परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए। इस घटना की सूचना पुलिस को हुई तो वह मौके पर पहुंच कर काफी मशक्कत के बाद उसे समझा बुझाकर टावर से नीचे उतरवाकर पुलिस चौकी पर ले गई। जहां घंटों पंचायत के बाद मामला शांत हुआ।

ग्रामीणों के समझाने से नहीं मानी बताया जाता है कि युवती गांव के ही एक युवक से एकतरफा प्रेम करती है। दोनों सजातिय नहीं थे, जिसके कारण दोनों के स्वजन शादी करने से इनकार कर रहे थे। गुरुवार को वह बिजली टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ गई। ग्रामीणों व स्वजन ने बहुत समझाया लेकिन वह टावर से नीचे नहीं उतरी। तब जाकर मऊआइमा पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारवाया।

पुलिस के समक्ष घंटों हुई पंचायत बताया गया है कि युवती और प्रेमी के स्वजनों को पुलिस ने बुलाकर पुलिस चौकी पर ले गई। जहां हुई पंचायत में घंटों मान मनौव्वल का दौर चला । चूंकि दोनों की जाति विजातीय होने से शादी करने मे हिचकिचा रहे थे। बाद में लोगों के समझाने पर मामला शांत हुआ।