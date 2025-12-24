प्रयागराज में रिंग रोड पर अज्ञात महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सहसों (प्रयागराज)। महरौड़ा गांव स्थित रिंग रोड के सर्विस रोड पर बुधवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसीपी थरवई अरुण पराशर सरायइनायत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार दोपहर करीब दो बजे सर्विस रोड के किनारे बनी पुलिया के भीतर से कुत्ते शव को बाहर खींच रहे थे। यह देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

पुलिस के अनुसार शव लगभग चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव क्षत-विक्षत अवस्था में होने के कारण मौके पर महिला की पहचान नहीं हो सकी। मृतका के पैर में पायल और शरीर अर्धनग्न पाई गई है। जिससे पहचान नहीं हो सकी।

पुलिस ने शव का पंचनामा कर विधिक कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के भेज दिया।