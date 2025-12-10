हाईवे पर खड़े ट्रक में कंबल ओढ़े सो रहा था ड्राइवर...कंबल हटाया तो दिखा कुछ ऐसा, लोग रह गए सन्न

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। थरवई थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे हंडिया–कोखराज मार्ग के देवरिया गांव के सामने कृष्ण ढाबे पर खड़े एक आईसर ट्रक में बुधवार सुबह ड्राइवर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची थरवई पुलिस ने ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर जांच की तो ड्राइवर मृत अवस्था में कंबल ओढ़े पड़ा मिला।

मृतक की पहचान राजू सिंह (40 वर्ष) पुत्र बेनी सिंह निवासी भोजपुर थाना बरला जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है।

ढाबा संचालक ने सुबह ट्रक से ड्राइवर के न उठने पर शक होने पर थरवई पुलिस को सूचना दी थी। थरवई थाने के दरोगा राहुल कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंचकर ट्रक में मिले कागजात के आधार पर वाहन स्वामी अकील अहमद से संपर्क किया।

ट्रक मालिक ने बताया कि मृतक ड्राइवर राजू सिंह अलीगढ़ से सोनभद्र शराब लेकर गया था। वहां माल उतारने के बाद मंगलवार शाम लगभग पांच बजे उसने फोन कर अलीगढ़ लौटने की बात कही थी। लौटते समय उसने थरवई थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के सामने स्थित ढाबे पर ट्रक खड़ी कर खाना खाया और ट्रक में ही सो गया था।