अंडर-19 राष्ट्रीय बास्केटबाल चैंपियनशिप का आयोजन प्रयागराज में होगा, 28 राज्यों की 54 टीमें करेंगी प्रतिभाग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों और विशेष रूप से बास्केटबाल जगत के लिए यह एक बड़ी खबर है। भारतीय बास्केटबाल महासंघ (BFI) ने इस साल होने वाली प्रतिष्ठित अखिल भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबाल चैंपियनशिप की मेजबानी का जिम्मा उत्तर प्रदेश बास्केटबाल एसोसिएशन को सौंपा है, जिसने इसे संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित करने का फैसला किया है।

अंडर-19 आयु वर्ग की होगी प्रतियोगिता यह प्रतियोगिता नवंबर में आयोजित की जाएगी। अंडर-19 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता केवल एक चैंपियनशिप नहीं, बल्कि भारतीय बास्केटबाल के भविष्य को तराशने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें भारत के सभी 28 राज्यों से कुल 54 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग शामिल होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में किया जाएगा।

पूल में शीर्ष स्थान प्राप्त टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी राष्ट्रीय चैंपियनशिप लीग कम नसकआउट प्रारूप में खेली जाएगी पहले लीग चरण में टीमों को विभिन्न पूलों में बांटा जाएगा, जहां वे आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसके बाद, पूल में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमें नाकआउट चरण (क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल) में प्रवेश करेंगी।

बास्केटबाल महासंघ के तकनीकी विशेषज्ञ, चयनकर्ता रहेंगे प्रतियोगिता के दौरान भारतीय बास्केटबाल महासंघ के तकनीकी विशेषज्ञ और चयनकर्ता मौजूद रहेंगे। इनका मुख्य कार्य अंडर-19 वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर पैनी नज़र रखना है। यह चैंपियनशिप सीनियर भारतीय टीम के लिए खिलाड़ियों की नर्सरी का काम करती है। जो खिलाड़ी यहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए भविष्य में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों और सीनियर टीम में जगह बनाने की राह खुल जाती है, जिससे भारत की सीनियर टीम को मजबूती मिलती है।

FBA के नियमों के अनुसार खेली जाएगी यह चैंपियनशिप बास्केटबाल के अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय FIBA (International Basketball Federation) के नियमों के अनुसार खेली जाएगी, जिसमें कोर्ट का आकार, मैच की अवधि (चार क्वार्टर), फाउल नियम और स्कोरिंग सिस्टम शामिल हैं।

क्या कहते हैं उप्र बास्केटबाल एसो. के स्थानीय सचिव उत्तर प्रदेश बास्केटबाल एसोसिएशन के स्थानीय सचिव, आरएस बेदी के अनुसार प्रतियोगिता की सटीक तिथियों की घोषणा दीपावली के बाद एसोसिएशन की पहली बैठक में की जाएगी। इस चैंपियनशिप में पूरे देश से प्रतिभाएं शामिल होंगी।