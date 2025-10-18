दीपावली से पहले प्रयागराज पुलिस का तोहफा, सर्विलांस टीम ने लौटाए खोए हुए मोबाइल, लोगों के खिले चेहरे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोबाइल खो गया तो ऐसा लगा कि कि जैसे हाथ, पैर ही कमजोर हो गए। मोबाइल के साथ ही जरूरी नंबर भी चला गया, जिससे लोगों से संपर्क टूट गया। कई और तरह की भी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

कई महीने से खोया अपना मोबाइल मिल गया हालांकि कई महीने बाद खोया हुआ अपना मोबाइल फिर से हाथ में आया तो मुरझाया चेहरा खिल उठा। शनिवार को दीक्षा, मासा अकबर सहित कई अन्य का यह हाल पुलिस लाइन में दिखा। पुलिस की सर्विलांस टीम ने इन सभी लोगों को धनतेरस के दिन यानी शनिवार को इनका मोबाइल लौटा दिया तो उन्हें अपान खुशी का अनुभव हुआ।

सर्विलांस टीम ने 35 लाख रुपये के बरामद किए मोबाइल उल्लेखनीय है कि प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस टीम ने लगभग 35 लाख रुपये के 135 मोबाइल बरामद किए। इसके बाद उनके स्वामियों को वापस किया गया। वापस करने से पहले सभी लोगों के कागजात से मिलान भी किया गया ताकि सही हाथ में मोबाइल जा सके।