    दीपावली से पहले प्रयागराज पुलिस का तोहफा, सर्विलांस टीम ने लौटाए खोए हुए मोबाइल, लोगों के खिले चेहरे

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस टीम ने त्योहार के मौके पर खोए हुए 135 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। कई महीनों से अपने मोबाइल फोन खो चुके लोगों के चेहरे शनिवार को खिल उठे जब उन्हें उनके फोन वापस मिले। पुलिस ने मोबाइल फोन वापस करने से पहले सभी दस्तावेजों का मिलान किया। मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया।

    Hero Image

    पुलिस लाइन में खोया मोबाइल संबंधित लोगों को सौंपती प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस टीम। सौ. पुलिस मीडिया सेल 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोबाइल खो गया तो ऐसा लगा कि कि जैसे हाथ, पैर ही कमजोर हो गए। मोबाइल के साथ ही जरूरी नंबर भी चला गया, जिससे लोगों से संपर्क टूट गया। कई और तरह की भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 

    कई महीने से खोया अपना मोबाइल मिल गया

    हालांकि कई महीने बाद खोया हुआ अपना मोबाइल फिर से हाथ में आया तो मुरझाया चेहरा खिल उठा। शनिवार को दीक्षा, मासा अकबर सहित कई अन्य का यह हाल पुलिस लाइन में दिखा। पुलिस की सर्विलांस टीम ने इन सभी लोगों को धनतेरस के दिन यानी शनिवार को इनका मोबाइल लौटा दिया तो उन्हें अपान खुशी का अनुभव हुआ। 

    सर्विलांस टीम ने 35 लाख रुपये के बरामद किए मोबाइल

    उल्लेखनीय है कि प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस टीम ने लगभग 35 लाख रुपये के 135 मोबाइल बरामद किए। इसके बाद उनके स्वामियों को वापस किया गया। वापस करने से पहले सभी लोगों के कागजात से मिलान भी किया गया ताकि सही हाथ में मोबाइल जा सके।

    अथक प्रयास से मोबाइल किया गया बरामद 

    इस संबंध में सर्विलांस प्रभारी सच्चिदानंद सिंह, दारोगा मनोज, रूपेश सहित अन्य की टीम ने अथक प्रयास करके मोबाइल बरामद किया और जिसका संबंधित व्यक्तियों को उसे लौटा दिया। जिन्हें मोबाइल मिल गया, उन्होंने पुलिस की सर्विलांस टीम के सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। 

