    प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, परिजन बोले बेटी ने की है आत्महत्या

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    प्रयागराज में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार ने कहा कि छात्रा ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। थरवई थाना क्षेत्र के बहमलपुर जबर का पूरा निवासिनी अनुष्का पटेल (18) पुत्री बलवंत कुमार पटेल की बुधवार देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

    परिजन देर रात करीब साढ़े दस बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए रसूलाबाद घाट ले गए। इसी दौरान रसूलाबाद घाट से सूचना थरवई पुलिस को दी गई।

    थरवई थाने से उपनिरीक्षक दीपक कुमार पुलिस टीम के साथ रात करीब 12 बजे रसूलाबाद घाट पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को रोकते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है परिजनों का कहना है कि अनुष्का ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    मृतका इंटरमीडिएट की छात्रा थी। उधर, थरवई पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

