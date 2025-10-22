बाथरूम में नहा रही छात्रा का वीडियो बनाने की कोशिश, परेशान होकर पुलिस से लगाई गुहार
प्रयागराज में एक छात्रा ने मकान मालिक के बेटे पर नहाते समय वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। कर्नलगंज थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, छात्रा जब बाथरूम में थी, तब विशाल श्रीवास्तव नामक व्यक्ति रोशनदान से झांक रहा था। छात्रा को आशंका है कि उसने वीडियो बना लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाथरूम में नहाते वक्त एक छात्रा का देखने और वीडियो बनाने की कोशिश का मामला सामने आया है। मोबाइल में वीडियो कैद किए जाने की आशंका से परेशान छात्रा ने कर्नलगंज थाने में विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित मकान मालिक का बेटा है।
बताया गया है कि कौशांबी निवासी एक युवती ईश्वर शरण डिग्री कालेज में पढ़ाई करती है। वह अपने फुफेरे भाई के साथ निगम चौराहा मम्फोर्डगंज में किराए पर कमरा लेकर रहती है। छात्रा का आरोप है कि कुछ दिन पहले उसका फुफेरा भाई शोध कार्य के सिलसिले में दिल्ली चला गया। इस बीच वह कमरे में अकेली थी।
सुबह करीब आठ बजे के करीब जब वह बाथरूम में स्नान कर रही थी तो मकान मालिक का बेटा रोशनदान से झांक रहा था। उसके हाथ में मोबाइल देखकर छात्रा ने शोर मचाया तो विशाल वहां से भाग निकला। बाहर निकलने पर विशाल को आंगन में देखा।
इससे छात्रा डर गई कि उसके नहाते वक्त का वीडियो विशाल ने अपने मोबाइल में तो नहीं कैद कर लिया है। परेशान छात्रा ने कर्नलगंज थाने पहुंचकर तहरीर दी।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कुछ साल पहले भी कर्नलगंज क्षेत्र में एक डाक्टर का बेटा बाथरूम में हिडेन कैमरा लगाकर वीडियो कैद करता था। इसका पता चलने पर बहुत हंगामा मचा था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
