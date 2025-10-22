बाथरूम में नहा रही छात्रा का वीडियो बनाने की कोशिश, परेशान होकर पुलिस से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाथरूम में नहाते वक्त एक छात्रा का देखने और वीडियो बनाने की कोशिश का मामला सामने आया है। मोबाइल में वीडियो कैद किए जाने की आशंका से परेशान छात्रा ने कर्नलगंज थाने में विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित मकान मालिक का बेटा है।

बताया गया है कि कौशांबी निवासी एक युवती ईश्वर शरण डिग्री कालेज में पढ़ाई करती है। वह अपने फुफेरे भाई के साथ निगम चौराहा मम्फोर्डगंज में किराए पर कमरा लेकर रहती है। छात्रा का आरोप है कि कुछ दिन पहले उसका फुफेरा भाई शोध कार्य के सिलसिले में दिल्ली चला गया। इस बीच वह कमरे में अकेली थी।