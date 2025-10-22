Indian Railways News: प्रयागराज से दिल्ली-मुंबई रूट की 42 ट्रेनें फुल, दीपावली के बाद वापसी की भीड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब काम पर लौटने की बारी है। दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले मजदूर, कर्मचारी और अन्य लोग बड़ी संख्या में ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। इससे प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई रूट की ट्रेनें पूरी तरह भर गई हैं। रेलवे के अनुसार, अब तक 42 ट्रेनें रिग्रेट हो चुकी हैं। यानी इनमें एक भी सीट खाली नहीं है। वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।

रेलवे सूत्रों ने बताया कि दीपावली के बाद यह भीड़ हर साल की तरह बढ़ी है। लोग छुट्टियां मनाकर अपने कामकाज पर लौट रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर सुबह से शाम तक लंबी कतारें लगी हैं। टिकट काउंटर पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निराश लौट रहे हैं। आनलाइन बुकिंग भी फेल हो रही है। आईआरसीटीसी ऐप और वेबसाइट पर जैसे ही टिकट खुलते हैं, सेकंडों में बुक हो जाते हैं।

यह स्थिति पूरे अक्टूबर महीने तक जारी रहेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 26 अक्टूबर को सबसे ज्यादा भीड़ होगी। यह दिन रविवार है और अगले दिन सोमवार से लोग अपना काम शुरू करेंगे। इसलिए उस दिन सबसे ज्यादा ट्रेनें रिग्रेट हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि जल्दी प्लानिंग करें या बस, फ्लाइट जैसी दूसरी सुविधाओं का सहारा लें।

रिग्रेट ट्रेनों में कई प्रमुख एक्सप्रेस शामिल हैं। हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, बाबाधाम एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस, नंदन कानन, पुरुषोत्तम, पूर्वा एक्सप्रेस, महाबोधी एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, स्वर्णजयंती एक्सप्रेस, सीमांचल, नार्थ ईस्ट, ब्रह्मपुत्र मेल, जम्मू मेल, नेताजी एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें पूरी तरह पैक हैं। इनमें स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी सभी कोच फुल हैं।

इसी तरह, दिल्ली रूट पर जाने वाली एक महिला यात्री प्रिया सिंह ने कहा, "दीपावली में घर आई थी, अब लौटना है। पूर्वा एक्सप्रेस देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। बच्चे साथ हैं, बस में सफर मुश्किल होगा।आनलाइन बार-बार ट्राई किया, पर सफलता नहीं मिली।"