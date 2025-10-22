प्रयागराज में रंगदारी न देने पर कबाड़ी की दुकान और गोदाम में लगाई आग, लाखों का नुकसान

संवाद सूत्र, नैनी। रंगदारी न देने पर उत्तरी लोकपुर के कांशीराम कॉलोनी में कबाड़ी की दुकान और गोदाम में पेट्रोल छिड़क कर पड़ोसियों ने आग लगा दी, जिसमें चार पहिया समेत लाखों रुपये के सामान जलकर राख हो गए। आग को फायर ब्रिगेड को बुझाने में कई घंटे में मशक्कत करनी पड़ी। भुक्तभोगी ने पुलिस को तहरीर देकर मुहल्ले के ही चार लोगों के खिलाफ आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नैनी थाना क्षेत्र के उत्तरी लोकपुर निवासी शंभू वंशकार कबाड़ी का काम करता है। आरोप है कि मुहल्ले के कुछ लोग उससे रंजिश रखते हैं। मंगलवार की रात करीब 12:00 बजे वह उसके मकान पर चढ़ आए और कहा कि कई दिनों से तुमसे काम के बदले पैसा मांग रहे। तुम दे नहीं रहे हो और आज तुम्हारा मकान और गोदाम को जला कर राख कर देंगे।