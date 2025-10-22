प्रयागराज में रंगदारी न देने पर कबाड़ी की दुकान और गोदाम में लगाई आग, लाखों का नुकसान
नैनी के उत्तरी लोकपुर में रंगदारी न देने पर कबाड़ी की दुकान और गोदाम में पड़ोसियों ने आग लगा दी। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ, जिसमें एक चार पहिया वाहन भी शामिल है। पीड़ित शंभू वंशकार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मोहल्ले के चार लोगों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, नैनी। रंगदारी न देने पर उत्तरी लोकपुर के कांशीराम कॉलोनी में कबाड़ी की दुकान और गोदाम में पेट्रोल छिड़क कर पड़ोसियों ने आग लगा दी, जिसमें चार पहिया समेत लाखों रुपये के सामान जलकर राख हो गए। आग को फायर ब्रिगेड को बुझाने में कई घंटे में मशक्कत करनी पड़ी। भुक्तभोगी ने पुलिस को तहरीर देकर मुहल्ले के ही चार लोगों के खिलाफ आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ।
नैनी थाना क्षेत्र के उत्तरी लोकपुर निवासी शंभू वंशकार कबाड़ी का काम करता है। आरोप है कि मुहल्ले के कुछ लोग उससे रंजिश रखते हैं। मंगलवार की रात करीब 12:00 बजे वह उसके मकान पर चढ़ आए और कहा कि कई दिनों से तुमसे काम के बदले पैसा मांग रहे। तुम दे नहीं रहे हो और आज तुम्हारा मकान और गोदाम को जला कर राख कर देंगे।
कुछ देर बाद उन लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अचानक रात करीब एक बजे आग की लपटे उठती देख लोग चीखने चिल्लाने लगे। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की लपटे तेज होती चली गई।
प्रयागराज में अवकाश में भी हुई कोर्ट में सुनवाई, आठ लोगों को कार से टक्कर मारने वाले को भेजा जेल
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शंभू का कहना है कि आग में माल वाहक गाड़ी मैजिक, पांच तीन पहिया ट्राली गाड़ी समेत लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया है। मोहल्ले के ही चार आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे दी गई है।
