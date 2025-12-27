प्रयागराज के सिविल लाइंस में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार, प्रतापगढ़ का है रहने वाला, काफी दिनों से फरार था
प्रयागराज में एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी बदमाश हिमांशु शुक्ला उर्फ सचिन को सिविल लाइंस से गिरफ्तार किया। उस पर लूट, छिनैती जैसे कई मामले दर्ज हैं और व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने शनिवार दोपहर एक इनामी बदमाश को सिविल लाइंस स्थित मिश्रा भवन चौराहा के पास से गिरफ्तार किया। इस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उस पर चोरी, लूट, छिनैती आदि के मामले दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी।
नवाबगंज थानांतर्गत अटरामपुर निवासी जैद खान 11 जून 2022 को बाइक से हथिगहां बाजार जा रहा था। टिकरी पेट्रोल पंप के पास जैद खान को बदमाशों ने लूट लिया था। शोर मचाने पर लोगों ने गैंग के सरगना धीरज मिश्रा निवासी रामपुर हथिगहां, नवाबगंज को पकड़ लिया था, जबकि उसके साथी भाग निकले थे।
पूछताछ में उसने बताया था कि वारदात में उसका साला हिमांशु शुक्ला उर्फ सचिन निवासी शुक्ला का पुरवा, थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ आदि शामिल थे। पुलिस ने हिमांशु को काफी तलाशा और जब वह नहीं मिला तो उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस के साथ एसटीएफ भी उसकी खोजबीन में लग गई।
शनिवार को एसटीएफ को जानकारी मिली कि हिमांशु शुक्ला मिश्रा भवन चौराहा के पास पहुंचने वाला है। खबर मिलते ही बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई और कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका एक गिरोह है जो चोरी, लूट एवं मारपीट कर छिनैती करता है।
वर्ष 2020 में छिनैती के मामले में वह प्रतापगढ़ में गिरफ्तार हुआ था। जिला कारागार प्रतापगढ़ में लगभग छह माह तक निरूद्ध रहा। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद पुनः गिरोह के सरगना अपने बहनोई धीरज मिश्रा व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लूटपाट, छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा।
नवाबगंज में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वह दिल्ली जाकर होटल में वेटर का काम करने लगा था। दो-तीन दिन पहले ही घर आया था। यहां पता चला कि उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। गिरफ्तारी से बचने के लिए झलवा में रहने वाले अपने मित्र से मिलकर पुनः दिल्ली भागने की फिराक में था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।