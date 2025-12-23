950 करोड़ की लागत से बनेगा सलोरी-हेता पट्टी पुल, प्रयागराज आने वाले यात्रियों का सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में गंगा नदी पर सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी मार्ग को जोड़ने के लिए फुटपाथ सहित फोरलेन सेगमेंटल बॉक्स गर्डर सेतु का निर्माण, पहुंच मार्ग, अतिरक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण के लिए सरकार से स्वीकृति मिल गई है। इसे पुल के बनने से आवागमन में काफी सहूलियत होगी।

गंगा नदी पर सलोरी-हेतापट्टी-झूसी मार्ग को जोड़ने के लिए फुटपाथ सहित फोरलेन सेगमेंटल बॉक्स गर्डर सेतु का निर्माण, पहुंच मार्ग, अतिरक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण ईपीसी मोड होंगे।

व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/आंकलित लागत 95293.28 लाख के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्रस्तावित है। इस सेतु के निर्माण से प्रयागराज सीधे हेतापट्टी की ओर एनएच-19 प्रयागराज-वाराणसी मार्ग से जुड़ जाएगा।

इससे भदोही, वाराणसी व बिहार की ओर जाने वाले शहर के वाहन सीधे निकल जाएंगे। इसके अलावा जनपद जौनपुर, आजमगढ़ व गोरखपुर आने व जाने वाले यात्रियों की यात्रा भी सुगम हो जाएगी।

प्रस्तावित सेतु के निर्माण से तहसील फूलपुर का सीधा संपर्क प्रयागराज मुख्यालय से हो जाएगा। सेतु के दोनों तरफ की लगभग 2.50 लाख आबादी लाभान्वित होगी।

इस सेतु के बन जाने से शास्त्री सेतु पर भार कम हो जाएगा। बनारस-लखनऊ की ओर से आने वाले यात्री शहर में प्रवेश किए बगैर बाहर-बाहर सीधे मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यही नहीं हेता पट्टी व सलोरी का चहुंमुखी विकास होगा।