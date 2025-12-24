Language
    प्रयागराज में रोडवेज कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, डग्गामार बसों पर कार्रवाई की मांग

    By Amarish Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    प्रयागराज में रोडवेज कर्मचारियों ने अवैध और निजी बसों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। सेंट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ ने प्रशासन से डग्गामार वाहन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रोडवेज कर्मचारियों ने शहर में अवैध और निजी बसों के धड़ल्ले से चलने के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। सेंट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर प्रशासन ने जल्द ही डग्गामार वाहनों पर लगाम नहीं लगाई, तो सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे।

    कर्मचारियों का कहना है कि निगम की बसें शहर के बाहर से चल रही हैं, लेकिन ठीक सिविल लाइंस बस स्टैंड के सामने अलोपीबाग और मेडिकल चौराहे पर निजी और डग्गामार बसें खुलेआम यात्रियों को बैठा रही हैं। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।

    संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी ने कहा कि महामारी के दौरान लाकडाउन में रोडवेज बसें ही काम आए थे, लेकिन आज निगम की कमाई छीनने वाले निजी बस मालिकों को खुली छूट मिली हुई है। अगर निगम की बसें शहर के बाहर से चलेंगी, तो निजी बसों को भी स्टैंड से कम से कम एक किलोमीटर दूर खड़ा होना चाहिए। प्रशासन अगर अवैध बसों पर रोक नहीं लगाता, तो सभी संगठन मिलकर सड़क पर उतरेंगे।