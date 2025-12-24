प्रयागराज में रोडवेज कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, डग्गामार बसों पर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रोडवेज कर्मचारियों ने शहर में अवैध और निजी बसों के धड़ल्ले से चलने के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। सेंट्रल रीजनल वर्कशाप कर्मचारी संघ की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर प्रशासन ने जल्द ही डग्गामार वाहनों पर लगाम नहीं लगाई, तो सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे।

कर्मचारियों का कहना है कि निगम की बसें शहर के बाहर से चल रही हैं, लेकिन ठीक सिविल लाइंस बस स्टैंड के सामने अलोपीबाग और मेडिकल चौराहे पर निजी और डग्गामार बसें खुलेआम यात्रियों को बैठा रही हैं। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही।