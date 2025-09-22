प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: खड़ी बोलेरो में वाहन ने मारी टक्कर, चार की मौत, तीन घायल

प्रयागराज में कानपुर-बनारस राजमार्ग पर एक दुखद घटना में चार लोगों की जान चली गई और तीन घायल हो गए। सड़क पर खड़ी एक खराब बोलेरो के आगे कुछ लोग सो रहे थे तभी एक अन्य वाहन ने बोलेरो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सुरेश सैनी सुरेश बाजपेई सुरेश बाजपेई की पत्नी और रामसागर अवस्थी की मौके पर ही मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर-बनारस राजमार्ग पर रविवार देर रात दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। बताया गया है कि सड़क पर एक खराब बोलेरो खड़ी थी, जिसके आगे कुछ लोग सो रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान दूसरे वाहन ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे वह सो रहे लोगों पर चढ़ गई। हादसे में सुरेश सैनी पुत्र शिव शंकर निवासी गुलौली कानपुर, सुरेश बाजपई पुत्र कैलाश बाजपेई, सुरेश बाजपई की पत्नी और रामसागर अवस्थी पुत्र जय राम 65 वर्ष की मौत हो गई।