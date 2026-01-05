Language
    प्रयागराज के गंगापार में हादसा, बाइक को टक्कर मारने के बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, आधा दर्जन लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:12 PM (IST)

    प्रयागराज के गंगापार में जेपी सीमेंट फैक्ट्री के पास एक कार और बाइक की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। कार सवार रेलवे स्टेशन से दिल्ली जा रहे थे और बाइक ...और पढ़ें

    प्रयागराज के यमुनापार के कौंधियारा में बाइक में टककर मारने के बाद गड्ढे में गिरी कार। जागरण 

    संसू, जागरण, कौधियारा (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के जारी चौकी अंतर्गत जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सामने हाईवे पर सोमवार शाम 5 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने के लिए निकले कार सावर अचानक सड़क पार कर रहे मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर दस फीट गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बाइक सवार भी जख्मी हो गया।

    जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश के रीवा जनपद अंतर्गत थाना मऊगंज क्षेत्र के रहने वाले कार कर सवार प्रयागराज रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार कौधियारा थाना क्षेत्र के सड़वा जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सामने नहर के पास पहुंची, तभी अचानक सामने मोटरसाइकिल सवार आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार मोटरसाइकिल से टकराते हुए गहरी खाई में पलट गई।

    हादसे में कार सवार अभिषेक गुप्ता 23 वर्ष पुत्र संतोष गुप्ता, सत्यम गुप्ता 24 वर्ष, उदय गुप्ता 23 वर्ष, प्रिंस गुप्ता 24, ऋषिकेश गुप्ता 24 वर्ष एवं हर्ष गुप्ता 23 वर्ष सभी निवासी मऊगंज (रीवा) गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मोटरसाइकिल सवार प्रमोद तिवारी 22 पुत्र दिनेश चंद्र तिवारी निवासी गोठी बेलसरा भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

    सूचना पर थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा चौकी प्रभारी जारी सुनील सिंह मौके पर पहुंचकर 108 एंबुलेंस को सूचना दिया सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। एंबुलेंस के पायलट शिवम श्रीवास्तव एवं एमटी पवन यादव ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    घायल बाइक सवार प्रमोद तिवारी ने बताया कि वह घर से गौहनिया कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी।