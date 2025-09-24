Language
    प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों पर आई आफत

    By Tara Gupta Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:07 AM (IST)

    प्रयागराज में मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। ट्रामा सेंटर सहित कई विभागों में इलाज ठप होने से मरीजों को परेशानी हुई। डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल परिसर में धरना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    एसआरएन हॉस्पिटल में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते जूनियर रेजिडेंट और परेशान मरीज। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाहर तीन दिन पहले हुई एक डॉक्टर की पिटाई से नाराज स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) के डॉक्टर मंगलवार रात अचानक हड़ताल पर उतर आए।

    ट्रामा सेंटर से लेकर दूसरे विभाग में इलाज बंद होने से मरीजों पर जैसे आफत आ गई। बवाल की आशंका पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस अधिकारी गुस्साए डॉक्टरों को समझाने में जुटे रहे।

    वहीं, रात 12 बजे अस्पताल की लाइट चली गई। इसके बावजूद अंधेरे में प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लाइट प्रशासन ने कटवायी है।

    बताया गया है कि तीन दिन पहले मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुराग के आवास पर पहुंचे एक व्यक्ति ने यह कहते हुए बुलाया कि उनका पार्सल आया है। डॉक्टर जब पार्सल लेने पहुंचे तो कथित डिलीवरी ब्वाय ने उनकी पिटाई कर दी।

    घटना के बाद पीड़ित डॉक्टर ने जार्जटाउन थाने में तहरीर दी। आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज एसआरएन अस्पताल के डॉक्टर मंगलवार रात करीब साढ़े 11 बजे अचानक हड़ताल पर उतर आए।

    वह इलाज छोड़कर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। उधर, ट्रामा सेंटर में पहुंच रहे मरीजों का इलाज न होने से उनकी जान पर जैसे आफत आ गई। तीमारदार भी परेशान हो गए।

    ट्रामा सेंटर के अलावा दूसरे विभाग के डॉक्टर भी इलाज बंद करते हुए हड़ताल का समर्थन कर दिया। देर रात तक डॉक्टरों को समझाने की कवायद होती रही।

    दर्ज हुआ मुकदमा

    उधर, एसीपी कर्नलगंज राजीव कुमार का कहना है कि पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर जार्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संदिग्ध लोगों की तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है।

    मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वीके पांडेय का कहना है कि उक्त मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों से बात हो चुकी है। उम्मीद है कि दोषी जल्द पकड़ लिया जाएगा।

    इमरजेंसी ट्रामा सेंटर समेत अन्य समस्त जरूरी सुविधाएं

    स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में आज रात सभी डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर हड़ताल कर दी है । इमरजेंसी ट्रामा सेंटर समेत अन्य समस्त जरूरी सुविधाएं भी ठप कर दी गई है । कारण है कि अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर अनुराग कुमार के साथ कल शाम करीब 5:30 बजे टैगोर टाउन एलआईसी रोड स्थित तलवार अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने मारपीट की थी।

    5:00 बजे डॉक्टर अनुराग अस्पताल से अपने घर पहुंचे थे तभी एक फोन आया कि डिलीवरी आई है। डॉ. अनुराग नीचे डिलीवरी लेने पहुंचे तभी वहां पर पहले से मौजूद तीन-चार लोगों ने उन्हें घेर लिया और पिटाई करने लगे। आरोप है कि जो भी लोग आए थे वह एक फॉर्च्यूनर और एक बलेनो कार से थे जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ है ।

    मारपीट करने के बाद धमकाते हुए वह लोग फरार हो गए। इस घटना की सूचना पहले तो 112 नंबर डायल पुलिस और उसके बाद टैगोर टाउन पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे तक रिपोर्ट नहीं लिखी और कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया ना ही कोई कार्रवाई की।

    इससे नाराज अस्पताल के समस्त डॉक्टर ने आज हड़ताल कर दी है । रात करीब 10:00 बजे से ट्रामा सेंटर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और अस्पताल में लगभग सभी मरीज जो भर्ती है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी ऐसे ही हड़ताल जारी रहेगी।